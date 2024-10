Sáng 22/10, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.

Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ủy ban thuộc Quốc hội cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam ngày càng tăng, nhất là ở giới trẻ; có tình trạng lợi dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để sử dụng ma tuý trái phép. Trong quý 1 năm 2024, công an cả nước đã phát hiện, xử lý 111 vụ, 152 đối tượng liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong đó có 33 vụ với 73 đối tượng bị khởi tố do phạm tội về ma túy, còn lại bị xử lý lý hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT). Ảnh: Hồ Giáp

Các báo cáo, nghiên cứu cũng chỉ ra những tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đến sức khỏe, kinh tế, an ninh trật tự, môi trường như: Tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, làm suy giảm sự phát triển não bộ, giảm khả năng học tập, năng suất lao động và ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh thiếu niên; gây cháy nổ, thương tích khi thiết bị điện tử hỏng, lỗi; Tạo gánh nặng kinh tế đối với gia đình và xã hội; Dễ bị lợi dụng để tẩm ướp, pha trộn ma túy, các chất gây nghiện, dẫn đến nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội; Gia tăng ô nhiễm môi trường do rác thải điện tử của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là với thiết bị sử dụng một lần.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) dẫn số liệu cảnh báo tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm, hút thuốc lá thụ động gây ra 18.800 ca tử vong.

Vị chuyên gia này cho biết 25 căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá như đột quỵ, bệnh mạch vành, phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi… Nghiên cứu của Bệnh viện K cho thấy tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc lá còn đem lại gánh nặng về kinh tế. Theo bà Hương, tại Việt Nam, ước tính của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam năm 2022 cho thấy tổng chi phí liên quan đến khám chữa bệnh, ốm đau và tử vong sớm do các bệnh liên quan thuốc lá là 108.000 tỷ đồng một năm…

Trước thực trạng trên, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ TT&TT), nhấn mạnh việc các cơ quan báo chí, các đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền cùng chung tay đẩy mạnh truyền thông về tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là việc làm cần thiết trong thời gian này.