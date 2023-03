Trong tập 24 Đừng làm mẹ cáu lên sóng tối 2/3, Quân (Nhan Phúc Vinh) buồn vì việc công ty nên đã đi bar uống say. Hạnh (Quỳnh Kool) phải đến tận nơi đưa Quân về nhà. Trong cơn say, Quân gục đầu vào vai Hạnh rồi nắm tay cô để bày tỏ tình cảm. Anh đề nghị Hạnh ở bên cạnh và không bao giờ rời xa nhau. "Anh chỉ muốn làm vị trí thứ 3 thôi cũng được. Thứ nhất chắc chắn là Happi rồi, thứ 2 là tiền còn anh chỉ có thể là thứ 3 thôi", Quân nói trong men say.

Đây có thể coi là trích đoạn ngọt ngào nhất của Quân và Hạnh từ đầu phim Đừng làm mẹ cáu và cũng là cảnh quay được khán giả mong chờ nhất vì đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai. Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Kool được khen ngợi vì diễn ăn ý trong lần thứ 2 kết hợp trên màn ảnh sau Anh có phải đàn ông không. Ngay khi phim lên sóng, trích đoạn được đăng tải trên VTV Giải trí và hiện đã đạt hơn 1 triệu lượt xem, 35 nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận của khán giả.

Nhan Phúc Vinh diễn đoạn say hay quá, từ cử chỉ đến câu nói tuyệt đỉnh thực sự; Xem đi xem lại vẫn thích đoạn này; Nghiện phim này luôn; Đạo diễn đưa ra tình tiết Hạnh có khả năng bị bệnh khiến Quân đẩy nhanh tiến độ tỏ tình. Quân gặp khó khăn trong công việc khiến Hạnh thương cảm và dễ chấp nhận tình cảm của Quân. Nói chung lâu lắm mới có cảm giác chờ đến giờ chiếu phim; Người thứ 3 đáng yêu nhất quả đất; Nhan Phúc Vinh diễn xuất quá xuất sắc, ngọt ngào và ấm áp; Diễn say đỉnh nhất mình từng thấy, chuẩn xác kinh khủng... là những bình luận của khán giả.

Đừng làm mẹ cáu tập 25 và cũng là tập cuối sẽ lên sóng tối nay, 3/3. Khán giả chờ đợi một cái kết viên mãn của Quân và Hạnh cũng như diễn xuất bùng nổ của Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Kool.