Thiếu tá N.X.C. (36 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Sau đó, anh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái, cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng.

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương và y học thể thao chẩn đoán Thiếu tá C. bị gãy 2 xương cẳng chân trái và gãy trật khớp ở bàn chân trái.

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật theo phương pháp mổ kín. Ảnh: BVCC

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy trên màn hình tăng sáng.

“Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật theo phương pháp mổ kín, không mổ mở vì nguy cơ nhiễm trùng cao”, PGS Khánh chia sẻ, ngày 26/12.

Sau mổ,bệnh nhân N.X.C đã được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng. Hiện tại, tình trạng vết mổ của bệnh nhân đã khô, vận động gối, cổ chân tốt. Bệnh nhân phải tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.