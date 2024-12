Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cuộc đột kích mới diễn ra một ngày sau khi nỗ lực trước đó của họ bị cản trở. Theo Yonhap, Văn phòng điều tra quốc gia (NOI) đã cử quan chức của họ tới khu phức hợp văn phòng Tổng thống ở Yongsan lúc 2h chiều để lấy tài liệu liên quan tới việc Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt thiết quân luật bất thành vào ngày 3/12.

Hôm qua, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm cách lục soát các văn phòng quan trọng, gồm cả phòng họp của nội các, cơ quan an ninh tổng thống và phòng ngầm bên trong trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân - nằm cạnh khu phức hợp Tổng thống. Cuộc lục soát ban đầu kết thúc sau vài giờ và phía cảnh sát chỉ nhận được một số tài liệu hạn chế do cơ quan an ninh từ chối hợp tác.

Hôm nay, nói về việc ban bố thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng đó là một hành động nhằm bảo vệ quốc gia và bình thường hóa các vấn đề nhà nước nhằm chống lại phe đối lập. Nhà lãnh đạo này phủ nhận các cáo buộc nổi loạn nhắm vào ông đồng thời tuyên bố, sẽ chiến đấu tới cùng cho dù đó là luận tội hay điều tra thiết quân luật.

Cũng trong sáng nay, một số nhóm giáo viên Hàn Quốc đã kêu gọi người đứng đầu đất nước từ chức vì ban bố thiết quân luật hồi tuần trước. Họ mô tả hành động của ông Yoon Suk-yeol là bạo lực dựa trên sự thù ghét và tẩy chay.