Chiều 28/4, sau giờ làm việc người dân đã đổ về quê, đi du lịch khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. Hà Nội như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... xảy ra tình trạng ùn tắc.

18h20, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện đông đúc ra, vào TP. Hà Nội khiến ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông làm "hàng rào sống" để phân luồng phương tiện.

Dòng ô tô nối đuôi di chuyển rất chậm vì ùn tắc. (Ảnh: Đình Hiếu)

Các phương tiện ô tô, xe máy chen lấn lộn xộn trên đường. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cảnh sát giao thông tích cực phân luồng phương tiện. (Ảnh: Đình Hiếu)

17h30, giao thông ùn tắc tại đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình.

Từ 16h30, tại tuyến đường Giải Phóng cửa ngõ phía Nam Thủ đô, hướng ra Pháp Vân – QL1A, lượng ô tô, xe máy đã gia tăng đáng kể.

Đường Giải Phóng hướng từ các quận nội thành ra Pháp Vân - QL1A ùn tắc kéo dài. (Ảnh: Đình Hiếu)

Tại khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng để hạn chế phương tiện quay đầu trước cửa bến, giảm ùn tắc. Lượng người đến bến xe để về quê cũng tăng so với thường lệ.

Người dân mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc về quê dịp nghĩ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4- 1/5. (Ảnh: Đình Hiếu)

Tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân – QL1A, lượng phương tiện tăng lên từng giờ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Công an TP. Hà Nội có văn bản chỉ đạo Phòng CSGT, công an các quận, huyện, thị xã, ngay từ ngày thứ 6 (28/4) cho đến hết nghỉ lễ phải bố trí lực lượng, phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng giao thông tại cửa ngõ ra, vào Thủ đô, bến xe, nhà ga, bến tàu… đảm bảo giao thông thông suốt, không để ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra, phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi.

Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng cho biết, ngoài việc đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe "rùa bò", đón trả khách quá số người quy định…

Nút giao Giải Phóng - Pháp Vân đông đúc phương tiện (Ảnh: Đình Hiếu)

Do đường ùn tắc kéo dài, nhiều người đi xe máy đã lao lên vỉa hè. (Ảnh: Đình Hiếu)