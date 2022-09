Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng vừa ký ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường ngày 29/8. Liên quan đến số vốn 932 tỷ đồng còn lại của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm mà các bộ ngành, địa phương đề xuất trả lại, Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương có liên quan để bố trí vốn theo quy định của Nghị quyết số 43/2022. Về điều chỉnh, bổ sung vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, không bổ sung dự toán cho 3 dự án được bố trí vốn kéo dài đến năm 2026-2027 với số vốn dự kiến là 1.050 tỷ đồng. Theo tờ trình tại phiên họp, Chính phủ kiến nghị chuyển 932 tỷ đồng là số dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để bổ sung và đầu tư cho 3 dự án thuộc ngành giao thông. Trong đó có 2 dự án đã được đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển KTXH và 1 dự án mới bảo đảm tuân thủ quy định.