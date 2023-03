Người mệnh Mộc tượng trưng cho mùa Xuân, cho cây cỏ hoa lá, cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Hành Mộc gồm 6 nạp âm: Đại Lâm Mộc, Bình Địa Mộc, Thạch Lựu Mộc, Tang Đố Mộc, Tùng Bách Mộc, Dương Liễu Mộc.

Trong phong thủy, màu xanh lá rất hợp với mệnh Mộc. Màu xanh lá mang lại cảm giác trong lành, tươi tắn và khởi đầu mới. Nó có những tác động rất tốt đến sức khỏe, giảm hồi hộp căng thẳng và lấy lại cân bằng. Nếu người mệnh Mộc muốn sử dụng màu xanh lá, có thể lựa chọn một chậu cây xanh phù hợp với mình sẽ là tốt nhất và mang lại hiệu quả cao theo phong thủy.

Một số loại cây phong thủy thích hợp trồng trong không gian nhà ở của người mệnh Mộc là: Cây họ tùng trúc, cây Ngọc Bích, Hoa lan, Sâm cảnh, Vạn niên thanh, cây kim tiền, các loại cọ dừa… Số lượng chậu hoa đặt trong nhà hợp mệnh Mộc là 3 hoặc 8 chậu.

Một số loại cây phong thủy phù hợp cho gia chủ mệnh Mộc

Cây ngọc bích

Cây Ngọc Bích là biểu tượng của sự may mắn. Với sức sống mãnh liệt ngọc bích còn tượng trưng cho tình bạn, tuổi trẻ hay sự vĩnh hằng. Cây ngọc bích để bàn thường được đặt ở văn phòng để mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Để tận dụng tối đa yếu tố phong thủy, người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp.

Cây tùng la hán

Tùng La Hán tượng trưng cho chữ Thọ, mang ý nghĩa sức khỏe dồi dào. Tùng la hán để bàn có thể được làm quà tặng, quà mừng thọ với mong muốn gia chủ sẽ luôn bình an, khỏe mạnh. Tùng La Hán có nhiều kiểu dáng đẹp và lại mắt, rất phù hợp để trang trí nội thất.

Cây trường sinh

Cây Trường Sinh thể hiện cho sự trường tồn, gắn kết yêu thương nên được nhiều gia chủ chọn để trang trí trong nhà. Đặc biệt là những gia chủ tuổi Ngọ rất thích hợp khi sở hữu chậu cây Trường Sinh để bàn. Cây trường sinh tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở cũng như sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Trong đời sống thường ngày, cây trường sinh để bàn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ những chất độc do môi trường, chống lóa giảm mỏi mắt trong quá trình làm việc.

Cây cau tiểu trâm

Cây Cau Tiểu Trâm có sức sống mạnh mẽ tượng trưng cho ý chí quyết tâm vượt qua gian khổ, ý chí phấn đầu của con người.

Cau Tiểu Trâm còn là cây hợp mệnh Mộc mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Những người làm kinh doanh sở hữu cay tiểu trâm làm chậu cây để ban thần tài sẽ có tài vận, may mắn hơn.

Cây thiết mộc lan

Với dáng thẳng đứng, sức sống bền bỉ, hiên ngang chính vì thế cây thiết mộc lan để bàn tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc, gia tăng phong thủy.

Trong ngũ hành, hướng Đông hoặc Đông Nam là 2 hướng hội tụ đủ ánh sáng, nên đặt cây thiết mộc lan để bàn ở 2 hướng này sẽ mang đến sinh khí và may mắn cho những người mệnh Mộc.

Cây vạn niên thanh lá xanh

Theo quan niệm phương Đông, cây có thể sống đến 100 năm nên vạn niên thanh được xem là biểu tượng cho sự cát tường, trường tồn, bền vững. Theo phong thủy, cây vạn niên thanh giúp hỗ trợ tài vận, mang lại sự bền vững, thăng tiến trong sự nghiệp.

