Cây phong thủy cho phòng khách sẽ mang lại không khí trong lành và làm đẹp cho không gian xung quanh, giúp chiêu tài, xua đuổi tác động xấu cho gia chủ. Vì thế, bạn hãy lưu ý một số vấn đề sau khi chọn cây trồng cho phòng khách.

Nguyên tắc chọn cây

Cây phong thủy phải là cây có màu sắc tươi sáng, thân hình to khỏe, tán lá to, xanh. Điều này có thể mang lại sự giàu có, may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Cây phong thủy khi chọn phải phù hợp với mệnh, tuổi của gia chủ. Tránh chọn những loại cây xung khắc vì có thể ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Chọn cây theo nhóm ngũ hành

Cây phong thủy cho phòng khách cũng cần chú ý đến các yếu tố liên quan đến nhóm ngũ hành. Dựa vào màu sắc của hoa, lá, thân, bạn có thể xác định được cây thuộc hành nào.

Màu xanh lá cây đậm: Màu tượng trưng cho nước của hành Thủy. Vì vậy bạn có thể chọn cây phát tài núi, núi lộc, cây kim tiền, cau phú quý, trúc mây, trúc Hawai, vạn niên thanh, tùng, bách, hồ đào, bình rượu, bách hợp, trầu bà, phật thủ…

Màu đỏ: Đây là màu tượng trưng cho hành Hỏa. Một số loại cây phù hợp như: Cây chuối hoàng yến, cây phú quý, cây đế vương đỏ, cây huyết dụ, cây đa đỏ, cây vạn thọ, cây bao thanh thiên, cây bụt, cây hồng môn…

Màu trắng: Đây là màu tượng trưng cho hành Kim. Gia chủ có thể chọn một số loại cây như: Bạch mã hoàng tử, ngọc lan, tuyết lan, bạch lan, ngọc bạc, bạc nữ hoàng, bách thủy tiên...

Xanh lá cây nhạt: Màu tượng trưng cho hành Mộc, bạn có thể chọn cây hoàng bá xanh, vạn niên thanh bò (xanh), ngũ gia bì (lá xanh), trúc nhật, kim ngân, v.v.

Màu vàng: Tượng trưng cho hành Thổ, bạn nên chọn cây lưỡi hổ viền vàng, cây thiết mộc lan, cây trầu bà đế vương, cây muồng vàng trường sinh, non nước, cau vàng, lan hồ điệp (hoa vàng)…

Chọn cây phong thủy theo hướng phòng khách

1.Tuân thủ mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong ngũ hành

Theo phong thủy, các vị trí trong phòng cũng mang thuộc tính ngũ hành (hay còn gọi là cung phi). Để xác định một vị trí mà dấu hiệu cần dựa vào tâm của căn phòng – điểm phân cực. Trung tâm của căn phòng là điểm trung tâm về mặt hình học của căn phòng.

Đối với những căn phòng hình chữ nhật hoặc hình vuông, giao điểm của 2 đường chéo chính là tâm của căn phòng. Đối với những ngôi nhà có khe hở nhỏ hơn 1/3 cạnh nhà thì coi như khoảng hở này không bị thiếu rồi tìm tâm điểm.

Các vị trí trong phòng cũng mang thuộc tính ngũ hành.

2. Tuân theo nguyên tắc chiếu sáng

Vị trí gần hoặc cửa sổ hướng Nam đón ánh sáng lý tưởng nhất để đặt cây. Bạn có thể chọn các loại cây ưa sáng.

Vị trí gần hoặc cửa sổ hướng Đông đón đủ ánh sáng trong vài giờ sáng, râm mát vào buổi chiều.

Vị trí gần hoặc đối diện với cửa sổ quay mặt về hướng Bắc nhận được ít ánh sáng nhất. Vì vậy gia chủ nên chọn cây ưa bóng.

Gia chủ có thể chọn hướng ánh sáng để đặt cây.

3. Bố trí các vị trí, loại cây theo quy luật ánh sáng

Những cây đặt xa cửa sổ, nơi không tiếp cận được ánh sáng tự nhiên là vị trí thích hợp cho những loại cây có khả năng sống trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Cây trồng trong nhà thường ưa bóng mát.

4. Bố trí cây cảnh theo vật phẩm trong phòng, hóa giải phong thủy

Bên phải cạnh bàn uống nước: Theo cách bài trí “tứ linh”, cây phong thủy cho phòng khách nên đặt cạnh bộ bàn ghế uống nước ở vị trí thuận từ cửa chính. Vị trí này được coi là rồng xanh, sẽ giúp khách thoải mái, gia tăng các mối quan hệ tốt, tạo sinh khí cho căn phòng.

Bạn có thể đặt cây ở những góc lồi, lõm, khó bài trí trong phòng. Sử dụng đồ dùng để che đi những khuyết điểm và giảm cảm giác nặng nề cho căn phòng.

Không nên đặt cây gần lò sưởi, điều hòa, quạt vì cây sẽ dễ bị mất nước và khô héo.

Bố trí cây trồng thay cho bình phong để che chắn các yếu tố độc hại trong phòng khách. Đó có thể là bức tường chéo, góc phòng hay cầu thang thẳng ra cửa. Riêng cây ở góc phòng nên chọn những cây to, lá dày và rộng để hóa giải sát khí.

Quỳnh Nga