Celine Dion đóng vai chính mình trong phim 'Yêu như lần đầu'

Gần đây, Celine Dion gặp phải vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, đó là hội chứng "người cứng" với tỷ lệ 1 triệu người mới bị một người, khó có thể cứu chữa. Căn bệnh khiến cô phải huỷ tất cả các show diễn kéo dài hàng năm. Do vậy thông tin nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong phim Love Again (Yêu như lần đầu) công chiếu hè 2023 làm fan phấn khích.

Love Again thuộc thể loại tình cảm hài lãng mạn với sự tham gia của dàn ngôi sao: Priyanka Chopra Jonas - Hoa hậu Thế giới 2000, Sam Heughan, Nick Jonas (chồng của Priyanka Chopra)... Và đặc biệt sự xuất hiện của Celine Dion đang nhận được sự chú ý cực lớn từ khán giả.

Bộ phim ban đầu được đặt tên theo tình khúc nổi tiếng của Celine Dion là It’s All Coming Back To Me Now kể về một người phụ nữ cô đơn quạnh quẽ trong căn nhà lớn khi người yêu đã ra đi mãi mãi. Một đêm nọ, trong cơn bão, cô gái trong bài hát tưởng như người yêu quay về, khiến cô cảm nhận được tình yêu mình đã đánh mất suốt bao lâu nay.

Có lẽ chính sự tương đồng đầy xúc động giữa hai câu chuyện đã khiến Celine Dion nhận lời tham gia tác phẩm này, đánh dấu lần đầu tiên nữ danh ca đóng phim điện ảnh. Thậm chí, Celine Dion còn thủ vai chính mình và sẽ trình bày một tuyệt phẩm tình khúc mới toanh.

Yêu như lần đầu sẽ ra mắt khán giả ngày 12/5.