Sau khi dụ dỗ 5 nạn nhân đi sang Myanmar để bán mỹ phẩm, Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chở các nạn nhân đến Đặc khu Bo Keo (Lào) rồi bán cho các công ty do người nước ngoài làm chủ.

Vụ việc bị bại lộ, Huyền bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt về tội danh “mua bán người”.

Vũ Thị Khánh Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bo Keo (Lào) đã bắt giữ Vũ Thị Khánh Huyền khi đối tượng cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bo Keo, Lào).

Trước đó vào ngày 19/7/2023, có 5 công dân gồm: Uông Thị Hoa (SN 1999), Bùi Khắc Hiếu (SN 1998), Bùi Nhất Thống (SN 1999, cùng trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Danh Thái (SN 2001), Đặng Văn Linh (SN 2000, cùng trú tại tỉnh Quảng Bình) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tố cáo đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền lừa đảo đi lao động ở Myanmar rồi bán cho các công ty do người nước ngoài làm chủ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Khánh Huyền đã dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân đi sang Myanmar để bán mỹ phẩm cho Công ty do Huyền làm chủ với mức lương hấp dẫn.

Được sự đồng ý, Huyền đã dẫn các nạn nhân ra Cục quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu rồi mua vé máy bay và làm thủ tục để 5 người xuất cảnh sang thủ đô Yangon (Myanmar).

Sau khi đến Myanmar, Huyền và các đối tượng khác đã thu hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi dùng xe ô tô chở sang Đặc khu Bo Keo (Lào) và bán lại cho các công ty nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt đối với Vũ Thị Khánh Huyền

Tại đây, các nạn nhân bị ép hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến qua mạng xã hội. Do không đáp ứng được công việc, các đối tượng đã đánh đập, bỏ đói và ra điều kiện nếu muốn về Việt Nam thì phải đóng tiền chuộc 210 triệu đồng/người, nếu không sẽ tiếp tục bị bán sang Thái Lan. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, các nạn nhân đã cầu cứu gia đình và phải trả hơn 1 tỷ đồng mới được về nước.

Hiện, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.