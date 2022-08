Chàng trai 9x đưa mẹ 'đi khắp thế gian' bằng xe máy

Chàng trai Lưu Thái An (26 tuổi, sống tại Đà Lạt) là người đã có rất nhiều những chuyến đi phượt xe máy. Có chuyến đi một mình, có chuyến đi với bạn bè. Thế nhưng chưa bao giờ Thái An đi cùng mẹ.

Đến khi Thái An và mẹ có kế hoạch ra Huế để dự lễ khánh thành nhà thờ họ, An thử ngỏ lời rủ mẹ cùng đi phượt bằng xe máy cùng mình. Mẹ của An – cô Ngọc Trang (49 tuổi) đã đặt hết vé máy bay khứ hồi, thế nhưng cô vẫn quyết định bỏ vé để đồng hành cùng con trai trên chuyến hành trình thử thách này.

Cô Trang vốn có tiền sử bệnh tim và thoát vị đĩa đệm nên cũng chưa từng đi xe máy xa như vậy bao giờ. Thế nhưng khi được con trai rủ, cô Trang không chút chần chừ mà đồng ý luôn. Với cô, đây vừa là cơ hội để được cùng con trai khám phá những vùng đất mới, cũng vừa là một thử thách cho bản thân mà cô muốn chinh phục.

Thái An và mẹ đồng hành trên những cung đường từ Đà Lạt ra Huế

Hai mẹ con xuất phát từ Đà Lạt, đi qua các tỉnh Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phú Yên và Huế. Ở chiều đi, trung bình mỗi ngày An cùng mẹ sẽ đi khoảng 250km. Sau 3 ngày thì ra đến Huế, ở lại làng Bao La 2 ngày để dự lễ khánh thành nhà thờ họ, sau đó ngày thứ 6 và 7 quay trở lại Đà Lạt.

Những ngày đầu hành trình, hai mẹ con vừa đi vừa nghỉ và ngắm cảnh đẹp. Khi cô Trang thấy mệt, An sẽ dừng lại, tìm quán nước để mẹ nghỉ ngơi. An cũng không lên kế hoạch quá chi tiết cho chuyến đi như sẽ ăn uống và ngủ tại đâu, vì tất cả đều phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ. Những ngày đầu quãng đường đi không dài nên sức khỏe của cô Trang vẫn ổn định. Chỉ duy nhất ngày thứ 6, khi từ Huế về Tuy Hòa với 500 km dưới thời tiết nắng nóng, cô Trang thấy khá mệt. Thế nhưng hai mẹ con vẫn hoàn thành chặng đường đó.

Trong chuyến đi, Thái An và mẹ đặc biệt rất ấn tượng với điểm Kỳ Co, Eo Gió. Trên con đường rộng thênh thang gió lộng, hai mẹ con lái xe bon bon và ngắm nhìn bờ biển xanh trong. Làng Bao La ở Huế cũng khiến mẹ Trang và An mê mẩn khi được tận hưởng cảm giác bình yên, mộc mạc của làng quê Việt.

Với Thái An, dù đã có hàng chục các chuyến đi khác nhau, nhưng 7 ngày đồng hành cùng mẹ là chuyến đi đặc biệt nhất mà chàng trai trẻ từng có. “Mình cùng mẹ chia sẻ những trải nghiệm trên từng cung đường, cùng nhau vượt qua khó khăn và thời tiết nắng nóng, cùng đi dọc những bờ biển tuyệt đẹp, những cánh đồng lúa bát ngát... thích chỗ nào là dừng lại để chụp ảnh, chia sẻ với nhau từng suy nghĩ, từng cảm nhận.”

Suốt những chặng đường, cô Trang ngồi đằng sau bờ vai to lớn vững chãi của con trai, vui vẻ xuýt xoa khi nhìn thấy cảnh đẹp và kể cho con nghe "ngày xưa mẹ từng nghe nói ở đây thế này thế kia, đến giờ mới được trải nghiệm..."

Với cô Trang, chuyến đi cùng con trai như khiến tâm hồn cô được trẻ lại, vui tươi và yêu đời hơn. Cô được trải nghiệm những cảm giác mới lạ, ngắm nhìn những cảnh đẹp mà nếu đi bằng máy bay thì không thể cảm nhận trọn vẹn được hết. Cô được chia sẻ, được tâm sự với con như hai người bạn. Được dựa vào con, được chăm sóc mỗi khi mệt mỏi. Dù chuyến đi này là thử thách với cô, nhưng cô luôn cảm thấy an tâm và hạnh phúc suốt cả hành trình.

Trở về sau chuyến đi, sau khi chứng kiến sự yêu thích và vui vẻ của mẹ, Thái An lại tiếp tục lên kế hoạch dự tính đưa mẹ ra miền Bắc để trải nghiệm các tỉnh miền núi. Với An bây giờ, những chuyến đi không chỉ để khám phá những miền đất mới, mà còn là cách để anh thể hiện tình yêu thương với mẹ, chia sẻ với mẹ những hành trình, kỉ niệm đáng giá nhất cuộc đời.

Ảnh: NVCC