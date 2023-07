Tối 10/5, Công an tỉnh Lai Châu thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Trì (54 tuổi), Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu, về tội "nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật Hình sự.