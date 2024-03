XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/3, người dân tại ngõ 93/15 phố Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện cháy tại một nhà kho trong ngõ.

"Thời điểm đó, tôi phát hiện lửa bùng lên ở nhà kho số 4 ngõ 93/15 phố Yên Sở, lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ nhà kho này", nhân chứng cho biết.

Bà Duyên (cách ngôi nhà cháy khoảng 100m) cho biết, khi phát hiện cháy chúng tôi tri hô để mọi người di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà kho và gọi Cảnh sát PCCC.

Một nhân chứng khác cho biết, tại số 4 ngõ 93/15 phố Yên Sở là kho chứa loa đài, đèn led, âm thanh ánh sáng...

"Ngọn lửa cháy lớn, gió tạt mạnh nên đã lan sang ngôi nhà 7 tầng nằm kế bên nhà kho. Lửa cháy từ trên tầng 7 xuống các tầng dưới", người dân chứng kiến sự việc nói.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng cùng Trung tâm Chữa cháy và CNCH số 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Nhiều vật dụng bên trong nhà kho đã được người dân bê ra bên ngoài. Trong đó, có nhiều thiết bị điện tử, màn sao... phục vụ tổ chức sự kiện.

Đến 14h30, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động thêm 1 xe thang đến hiện trường để tiếp cận vụ cháy.

Cảnh sát xác định không có thương vong trong vụ cháy, tài sản bị thiệt hại tại 4 nhà đang được kiểm đếm.