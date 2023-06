Theo cơ quan môi trường New York, chất lượng không khí tại nhiều khu vực đã đạt ngưỡng không an toàn với sức khỏe. Tại New York, hầu hết nhân viên Google chuẩn bị làm việc tại văn phòng ít nhất 3 ngày mỗi tuần theo chính sách mới.

Tuy nhiên, do cháy rừng nghiêm trọng tại Canada, công ty khuyên nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể và hạn chế tiếp xúc với không khí bên ngoài. Sân thượng tại các tòa nhà văn phòng của hãng cũng sẽ đóng cửa.

Người dân đạp xe tại New York (Mỹ) ngày 7/6 trong lúc chất lượng không khí suy giảm trầm trọng do cháy rừng tại Canada. (Ảnh: Reuters)

Theo NBC, Google phát thông báo cho nhân viên ở Detroit, Washington, Reston, Pittsburgh, Raleigh-Durham. Tại Canada, nơi đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử, Google cũng thông báo cho nhân viên tại Ontario và Waterloo.

Trong tuyên bố hôm 7/6, Thị trưởng New York Eric Adams kêu gọi tất cả người dân hạn chế hoạt động ngoài trời. Các chuyến bay bị hoãn do khói từ các đám cháy rừng Canada nhấn chìm khu vực xung quanh.

Google từng đối diện với điều này trong quá khứ. Năm 2020, California cũng gặp vấn đề chất lượng không khí nguy hiểm trong một tháng do cháy rừng kỷ lục trên toàn bang. Nhiều người tại Google và ngành công nghệ đã làm việc từ xa trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

Google còn lập một trang web nội bộ cung cấp thông tin và tài liệu về cháy rừng, lọc không khí. Bản ghi nhớ tuần này hướng dẫn nhân viên ở trong nhà, tránh hoạt động thể chất mạnh, bật máy điều hòa không khí với các bộ lọc sạch. Công ty cũng trấn an những người đang làm việc tại văn phòng rằng hệ thống lọc không khí và điều hòa không khí HVAC “duy trì chất lượng không khí cao bên trong văn phòng ngay cả trong những trường hợp như thế này”.

(Theo CNBC)