Tập 2 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 lên sóng tối 4/11, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với các tiết mục xuất sắc đến từ 14 chị đẹp: Trang Pháp, Giang Hồng Ngọc, Đoan Trang, MLee, Thanh Ngọc, Diệu Nhi, Phương Vy, Hoàng Oanh, Tú Vi, Vân Hugo, Hồng Nhung, Lynk Lee, Thái Trinh, Hương Ly.

Ở vòng thi này, Hồng Nhung trình bày ca khúc Fly me to the moon phiên bản song ngữ. Màn trình diễn của chị Bống khiến ban cố vấn và các chị đẹp xuýt xoa. Hồng Nhung nhận được 88 điểm. Dù điểm số khá cao, cô vẫn hài hước hỏi ban cố vấn tại sao không cho mình điểm tuyệt đối. “Từ 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy!”, cô nói.

Hồng Nhung hóa thiên nga trong phần trình diễn cá nhân.

Tiết mục của Hồng Nhung:

Đến với phần trình diễn cá nhân, ca sĩ Thanh Ngọc chọn trình bày ca khúc Vào đời. Với giọng hát nội lực và vũ đạo đẹp mắt, MC Anh Tuấn cho biết Thanh Ngọc đã tạo được không khí tưng bừng, mọi người không ngừng nhún nhảy. Cựu thành viên Mắt Ngọc đạt 86 điểm. Nữ ca sĩ cho biết phấn khởi trở lại hoạt động nghệ thuật sau khi cuộc sống cá nhân đã như ý, và xem Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 như một trại hè để trau dồi.

Thanh Ngọc trình diễn Vào đời với vũ đạo đẹp mắt.

Thanh Ngọc chia sẻ: “Gần đây, khi hoạt động sôi nổi trở lại, em cảm giác hơi tăng động”. Trong phòng Hội ngộ, Thanh Ngọc nói thêm: “Trang phục rụng lông rất nhiều trên sân khấu, tôi nhảy đến bật móng chân”. Ca sĩ Cà phê đắng và mưa thích thú khi biết mọi người yêu thích tiết mục này.

Thanh Ngọc khuấy động cả trường quay với vũ đạo sôi động:

Các nghệ sĩ khác trong tập 2 cũng khiến khán giả thích thú với các trình diễn. Giang Hồng Ngọc trình bày ca khúc Sợ với trang phục phát sáng, đạt 85 điểm; Đoan Trang thất vọng vì chỉ đạt 83 điểm; Lynk Lee tái hiện hit Buồn thì cứ khóc đi với màn vũ đạo ấn tượng, đạt 81 điểm; Tú Vi khoe giọng hát ngọt ngào, ấm áp trong phần trình diễn Giấc mơ ngày xưa, đạt 83 điểm.

Sau tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hồng Nhung và Trang Pháp dẫn đầu với 88 điểm. Hoàng Oanh tạm thời về cuối với 76 điểm.

Thảo Nguyên