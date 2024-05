Theo đó, cự ly 42km xuất phát lúc 3h00 ngày 9/6 từ Khu Di tích Kim Liên - rẽ phải ra Quốc lộ 46 - rẽ trái vào Tỉnh lộ 539 - Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - rẽ trái vào Quốc lộ 46B - rẽ phải vào đường hầm chui Quốc lộ 1A (tránh thành phố Vinh) - rẽ trái vào đường trục Vinh - Hưng Tây - rẽ trái vào đường Dân Chủ (KCN VSIP) - rẽ trái đường Hữu Nghị (KCN VSIP) - rẽ phải chạy dọc theo Quốc lộ 46B (đường Đặng Thai Mai) - Cầu vượt Quán Bánh - Ngã tư sân bay Vinh - rẽ phải vào đại lộ Lê Nin - rẽ trái vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường ven sông Lam (QL46C) - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

BTC quy định thời gian tối đa cho cự ly marathon là 6 tiếng 30 phút. Những VĐV về sau mốc thời gian này được tính là không hoàn thành cuộc đua (DNF).

Các cung đường chạy tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

Cự ly 21km xuất phát lúc 3h30 từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - điểm quay đầu trên đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo hướng chiều bên phải hướng từ Vinh đi Cửa Lò tại đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Thời gian quy định cho các VĐV tham dự cự ly này là 4 tiếng.

Cự ly 10km xuất phát lúc 5h00 từ Quảng trường Bình Minh - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - rẽ phải vào đại lộ Vinh - Cửa Lò - chạy vòng theo đảo giao thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò hướng về đường Bình Minh - rẽ phải vào đường Bình Minh - điểm quay đầu tại đường Bình Minh - quay đầu và về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Cự ly cuối cùng là 5km xuất phát từ Quảng trường Bình Minh lúc 5h15 - chạy theo đường Bình Minh về Cửa Hội - nút giao đường Bình Minh và đại lộ Vinh - Cửa Lò - quay đầu về đích tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Đường chạy tuyệt đẹp tại giải chạy ở quê Bác

"Chúng tôi tính toán làm sao để các VĐV về đích trước khi mặt trời lên cao. Thời điểm khoảng 7h sáng thời tiết sẽ nắng nóng và đó là điều kiện không tốt với các VĐV, đặc biệt là những gia đình cho con cùng chạy ở cự ly ngắn 5 hay 10km", ông Lê Hồng Phương - Giám đốc đường chạy giải marathon “Hành trình về Làng Sen 2024” cho biết.

"Khi VĐV về đến địa phận Cửa Lò, họ sẽ được chạy dọc bờ biển và ra cửa Hội, sau đó vòng về đích ở trung tâm thị xã Cửa Lò. VĐV được trải nghiệm từ những cánh đồng, những ao sen, hồ sen ở Nam Đàn, chạy dọc nội thị thành phố Vinh, ra biển… nhìn chung là cảnh quan đường chạy rất đa dạng cho các VĐV trải nghiệm. Hãy cùng khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi tham dự giải đấu", ông Lê Hồng Phương chia sẻ thêm.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, là một trong những sự kiện được mong chờ. Đến thời điểm này, giải đấu có gần 3.000 VĐV đăng ký tranh tài, trong đó rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh... góp mặt.