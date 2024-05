Giải chạy marathon "Hành Trình Về Làng Sen 2024" không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau nhớ về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tổ chức, giải thu hút hàng nghìn VĐV và người yêu thể thao tham gia, tạo nên một không khí sôi động và hào hứng.

Khoảng 2 tuần trước giải đấu, BTC công bố thiết kế cúp dành cho các nhà vô địch tại "Hành trình về Làng Sen 2024". Chiếc cúp được thiết kế dựa trên ý tưởng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tượng trưng cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Với hình dáng mềm mại nhưng mạnh mẽ, chiếc cúp mang đến thông điệp về sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ của các VĐV.

Cúp giải chạy marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" lộ diện

Thiết kế cúp không chỉ tôn vinh thành tích của các VĐV mà còn thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, ý chí vượt khó và lòng tự hào dân tộc. Mỗi chiếc cúp trao cho các nhà vô địch không chỉ là phần thưởng mà còn là biểu tượng của sự phấn đấu, nỗ lực và thành công.

"Giải chạy marathon Hành trình về Làng Sen 2024 hứa hẹn sẽ là một sự kiện thể thao đáng nhớ, nơi các VĐV sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách và khẳng định bản thân. Hãy cùng chờ đón những nhà vô địch xứng đáng nâng cao chiếc cúp đặc biệt này, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ và bạn bè cả nước.

Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên một mùa giải đầy ý nghĩa và cảm xúc, mang tinh thần của Làng Sen lan tỏa đến khắp mọi miền", BTC gửi thông điệp tới các VĐV tranh tài tại giải đấu.

Các VĐV sẽ có trải nghiệm đặc biệt tại "Hành trình về Làng Sen 2024"

Theo thống kê, tính đến thời điểm này BTC nhận được gần 3.000 VĐV đăng ký tranh tài ở 4 nội dung marathon, bán marathon, 10km và 5km. Dự kiến trước khi cổng đăng ký đóng lại vào ngày 1/6, BTC bán ra hơn 3.000 bib cho các VĐV. Đây là số lượng VĐV đông kỷ lục với một giải chạy được tổ chức tại Nghệ An.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV tranh tài.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet - đơn vị đồng tổ chức, chia sẻ: "Tham gia giải marathon Hành trình về Làng Sen 2024 là về với vùng đất giàu truyền thống lịch sử, phong trào thể dục thể thao nói chung của tỉnh Nghệ An và về Làng Sen - quê hương Bác Hồ. Cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, báo VietNamNet xác định đây là hoạt động rất ý nghĩa và sẽ làm hết sức để tổ chức giải chạy thành công".