Cụ thể, ở ý a câu 3 đề thi thử vào lớp 10 do trường THCS Nghi Phú xây dựng có nội dung như sau:

“Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" diễn ra ngày 9/6/2024 trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến thu hút 3.000 VĐV tranh tài. Nhóm của anh Hiệp ở CLB NAR và nhóm của chị Lan ở CLB VIR gồm 10 gia đình mua 2 loại vé chạy là FAMILY3 và FAMILY4 (mỗi gia đình mua 1 trong 2 loại vé trên). Do mua ở giai đoạn Super Early Bird nên giá vé FAMILY3 là 1 triệu 500 nghìn đồng, giá vé FAMILY4 là 2 triệu 300 nghìn đồng nên 10 gia đình trên mua vé giải chạy hết 18 triệu 200 nghìn đồng. Hỏi có bao nhiêu gia đình mua vé FAMILY 4?”.

Trao đổi với VietNamNet sáng 29/5, ông Võ Nam Phong - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nghi Phú và cũng là giáo viên dạy Toán của trường, cho hay, bản thân là thành viên tổ xây dựng đề thi này.

Ông Phong cho biết, gắn với việc mục tiêu đổi mới chương trình phổ thông, ban ra đề nhà trường cũng muốn đưa Toán học cũng như các đề thi tăng tính thực tiễn, gắn liền và gần gũi hơn với cuộc sống.

Với cương vị là một giáo viên, thành viên tổ ra đề thi và cũng là một “runner” thường xuyên tham gia các giải chạy, thầy giáo đã quyết định đưa thông tin giải chạy làm nguồn chất liệu cho đề thi.

“Ngoài việc đưa một sự kiện có tính thời sự, gắn liền với thực tiễn vào đề thi, qua đó, tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tới các học sinh. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh cũng có thể nắm thêm một phần thông tin về một giải chạy sắp diễn ra trên quê hương Bác, hòa cùng các hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2024”, ông Phong chia sẻ.

Ông Phong tiết lộ, khi biết thông tin, bản thân cũng đã đăng ký tham gia giải chạy "Hành trình về Làng Sen 2024" với cự ly 21km và đang có những chuẩn bị kỹ càng cho ngày 9/6 tới.

“Tôi đam mê và cũng thường xuyên chạy để luyện tập sức khỏe”, vị phó hiệu trưởng cho hay. Ông đều đặn chạy 3-5 buổi/tuần tùy thuộc vào tình hình thời tiết và công việc.

Biết thông tin có Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024", ông Võ Nam Phong, Phó hiệu trưởng trường THCS Nghi Phú, cũng đăng ký tham gia ở cự ly 21km.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" do Sở VH&TT Nghệ An, Báo VietNamNet và Win VietNam đồng tổ chức tại Nghệ An vào ngày 9/6 tới đây, dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên tranh tài.

Đây là số lượng vận động viên đông kỷ lục với một giải chạy được tổ chức tại Nghệ An.

Giải chạy này là một trong 10 hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2024, qua đó, giúp quảng bá hình ảnh quê hương Bác Hồ, giới thiệu về sản phẩm du lịch, những giá trị văn hoá đến du khách trong và ngoài nước.

Giải marathon "Hành trình về Làng Sen 2024" có tổng giá trị giải thưởng bao gồm tiền mặt và hiện vật lên tới hơn 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km. Đối với cự ly 21km và 42km sẽ được tính theo hệ tuyển và hệ không chuyên.