Mới đây, một chủ xe Li Auto L9 đã gặp phải một tai nạn hy hữu do chiếc xe SUV chạy điện này tự động phanh khi đang chạy trên đường cao tốc. Nguyên nhân không phải do tài xế đạp phanh gấp mà vì hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS trên xe đã nhầm một bảng quảng cáo hai xe tải (trải rộng trên đường) được treo trên cầu đi bộ là xe thật.

Tài xế chiếc xe SUV chạy điện cho biết, sau khi Li Auto L9 phát hiện biển quảng cáo, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) đã được kích hoạt, phanh gấp để xe dừng lại khi đang chạy ở tốc độ 77 km/h.

Nguồn video: Ray/X

Trong khi người lái xe cố gắng tránh tông vào rào chắn va chạm bên đường cao tốc, cú phanh gấp đã khiến chiếc xe đi phía sau không kịp xử lý và tông thẳng vào đuôi sau của chiếc SUV này. May mắn, vụ va chạm chỉ gây ra một vài vết móp nhẹ ở khu vực cản sau xe.

Những vụ xe tự động phanh như thế này không phải là hiếm ở những chiếc xe ô tô có hệ thống hỗ trợ người lái bán tự động. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên một chiếc ô tô có tính năng ADAS bị nhầm lẫn bởi biển quảng cáo.

L9 là mẫu xe SUV chạy điện đầu bảng của hãng xe Li Auto. Ảnh: Li Auto

Được biết mẫu Li Auto L9 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm radar, cảm biến siêu âm, camera và lidar tiên tiến gắn ngay phía trên kính chắn gió. Thế nhưng các kỹ sư của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc này có thể sẽ phải nỗ lực hơn nữa để nâng cấp phần mềm nhằm phân biệt chính xác giữa hình ảnh xe quảng cáo và xe thực tế.

Sau vụ va chạm, chủ xe Li Auto L9 đã yêu cầu hãng bồi thường 20.000 nhân dân tệ (70 triệu đồng) để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo trang The Autopian đưa tin, hãng Li Auto chỉ đề xuất trả cho chủ sở hữu chiếc xe 4.000 nhân dân tệ (14 triệu đồng).

Hãng cũng thừa nhận rằng hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS đã xác định nhầm hình ảnh xe quảng cáo là xe thật và tuyên bố sẽ sớm đưa ra bản cập nhật cho hệ thống này.

Nội thất của Li Auto L9 hiện đại và cao cấp. Ảnh: Li Auto

Li Auto L9 là mẫu xe điện SUV hạng sang cỡ lớn được bán ra thị trường Trung Quốc từ tháng 8/2022. Xe được trang bị 2 động cơ điện có tổng công suất 322 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm, đi kèm động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò như một máy phát điện.

Công ty tuyên bố phạm vi hoạt động cua xe đạt 1.315km (kết hợp) và 215km (thuần điện). Tính đến tháng 6 năm 2022, giá bán Li Auto L9 là 459.800 nhân dân tệ (1,6 tỷ đồng).

Theo Carscoops

