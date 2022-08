Chính phủ họp phiên chuyên đề pháp luật, thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi

Phiên họp thảo luận về 4 dự án luật quan trọng trước khi trình, phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV là: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị; dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; dự án Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chuẩn bị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được xác định rất rõ tại các Đại hội Đảng toàn quốc gần đây. Chính phủ tiếp tục khẳng định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, xác định đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển, yêu cầu bộ trưởng, thành viên Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Thủ tướng nêu rõ, 4 dự án luật được thảo luận tại phiên họp đều hết sức quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thời gian qua, các thành viên Chính phủ đã bám sát chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chủ động, tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền, tạo những chuyển biến, kết quả tích cực trong công tác này. Thủ tướng nêu rõ, 4 dự án luật được thảo luận tại phiên họp đều hết sức quan trọng, có phạm vi, đối tượng rộng, nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực thi các quy định. Đây là những dự án luật rất cần thiết trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội sau đại dịch và trước những cú sốc từ bên ngoài do những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường trên thế giới. Các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình các dự án luật một cách khẩn trương, nghiêm túc. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, các nội dung mới, các vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới. Sửa Luật Đất đai để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho dân Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tinh thần của Luật Đất đai (sửa đổi) là nếu không làm được tốt hơn cho người dân, không bảo vệ được tốt hơn quyền lợi cho dân, không đảm bảo lợi ích cho nhà nước... thì chưa nên ban hành luật. Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi Bộ TN&MT đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trước khi trình Chính phủ. Theo lộ trình, Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Chuẩn bị từ sớm, từ xa để trình Quốc hội sửa Luật Đất đai vào tháng 10 Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xây dựng các dự án luật thành công hay không thì phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhất là với dự án rất khó như Luật Đất đai để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây. Theo VGP