A100 là một trong những đơn vị xử lý đồ hoạ (GPU) “đắt hàng” nhất của Nvidia sử dụng trong tác vụ AI thời gian gần đây. Do đó, tiết lộ của CEO Huawei là một chỉ báo cho thấy gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách với các đối thủ Mỹ bất chấp các lệnh siết chặt xuất khẩu công nghệ bán dẫn.

Bên lề Hội nghị Bán dẫn Thế giới Nam Kinh, Wang Tao - Giám đốc điều hành Huawei Ascend và hệ sinh thái Kunpeng, cho hay con chip Ascend 910B AI có sức mạnh tương đương 80% mẫu chip A100 khi đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn, song “ở một số bài thử nghiệm nhất định, con chip này vượt trội hơn A100 khoảng 20%”. Bởi vậy, không có khác biệt đáng kể về sức mạnh điện toán giữa 910B AI và Nvidia A100.

Huawei đang có vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc do Nvidia không thể xuất những GPU hiện đại nhất sang thị trường này với lệnh hạn chế xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ.

Huawei hiếm khi lên tiếng công khai về nỗ lực thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hạn chế năng lực công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và AI. Ảnh: SCMP

Dòng chip Ascend lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2019, bốn tháng sau khi công ty này bị đưa vào “danh sách đen” của Mỹ. Kể từ đó, chiến lược AI của họ tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái phần mềm và phần cứng độc quyền, được thiết kế phục vụ những khách hàng trong nước không có khả năng tiếp cận công nghệ tương đương của nước ngoài.

Tháng trước, Zhang Dixuan, người đứng đầu bộ phận kinh doanh điện toán Ascend Huawei, nói rằng hệ sinh thái này đang bao gồm 40 đối tác phần cứng, 1.600 đối tác phần mềm và 2.900 giải pháp ứng dụng AI.

Bất chấp tham vọng rõ ràng, Huawei hiếm khi lên tiếng công khai về nỗ lực thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hạn chế năng lực công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Tháng 8 năm ngoái, lần đầu tiên sau hơn hai năm, công ty bất ngờ ra mắt dòng smartphone 5G Mate 60 chạy chip sản xuất nội địa. Giới phân tích tin rằng bộ xử lý này được sản xuất bởi SMIC, là sản phẩm ứng dụng các kỹ thuật cải tiến dựa trên thiết bị đúc hiện có.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định Trung Quốc sẽ gặp khó trong sản xuất chip AI hiệu suất cao với các thiết bị cũ, do nhìn chung chip AI lớn hơn nhiều so với chip di động. Chẳng hạn, A100 của Nvidia to hơn chip A13 Apple tới 8 lần.

Nvidia đã thiết kế các chip cấp thấp hơn dành riêng cho khách hàng ở Trung Quốc để tiếp tục phục vụ một trong những thị trường lớn nhất của công ty. Trong nửa đầu năm ngoái, bộ xử lý Nvidia chiếm 90% trong số 500.000 chip AI được bán ở Trung Quốc, trong khi Huawei chỉ chiếm 6% thị trường.

Song, đầu năm nay CEO Jensen Huang nói rằng công ty đang phải đối mặt với “rất nhiều sự cạnh tranh ở Trung Quốc” vì những hạn chế về công nghệ mà họ có thể bán ở đó.

Ascend 910B và hệ sinh thái Kunpeng đang nổi lên như những lựa chọn thay thế hàng đầu cho các doanh nghiệp nội địa hoạt động trong lĩnh vực AI. Chip Ascend phổ biến rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau thông qua cái gọi là “hộp AI”, một thiết bị “all-in-one” tích hợp chip AI, thuật toán tuỳ chỉnh và các mô hình AI đã được đào tạo.

Huawei tiết lộ, khách hàng của công ty này bao gồm Tencent Holdings và Baidu, cũng như các công ty khởi nghiệp hàng đầu như iFlyTek, đã mua chip 910B. Cụm máy tính của Huawei tại 19 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc cũng sử dụng chip Ascend, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Tiếp đến, công ty có kế hoạch sử dụng chip này tại các thủ phủ lớn các tỉnh như Côn Minh ở phía tây nam Vân Nam, Trường Sa ở miền trung Hồ Nam, Trường Xuân ở phía đông bắc Cát Lâm và Tế Nam ở phía đông Sơn Đông.

(Theo SCMP)