Angel's Fighting Championship (AFC) là giải MMA chuyên nghiệp được tổ chức định kỳ tại Hàn Quốc quy tụ rất nhiều võ sĩ quốc tế chất lượng tham gia tranh tài.

Sau lần tổ chức thành công vào tháng 10/2022 khi tạo cơ hội cho nhiều võ sĩ Việt Nam lần đầu được trải nghiệm sân chơi MMA quốc tế, ở giải đấu AFC 23 diễn ra tối 10/3 tại The Grand Ho Tram Strip tiếp tục có 8 cặp tranh tài.

Hoàng Nam Thắng thách đấu Oh Su Hwan.

Tâm điểm sẽ là màn so tài giữa đại diện Việt Nam Hoàng Nam Thắng và võ sĩ chuyên nghiệp Oh Su Hwan. Trước đó, Nguyễn Tiến Long mới là cái tên được chọn so tài với đối thủ tới từ Hàn Quốc, tuy nhiên ngay sát ngày lên sàn, võ sĩ của lò Quyền Vương MMA bất ngờ bỏ cuộc.

Bên cạnh trận đấu của Nam Thắng và Oh Su Hwan, các màn so tài còn lại cũng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn như màn đối đầu giữa võ sĩ bất bại người Hàn Quốc Song Hyeon Jong và Felipe Negochadle (Brazil), hay “đả nữ” xinh đẹp Park Si Yoon (Hàn Quốc) đọ sức cao thủ Boxing người Indonesia Harma Yesti…

Giải MMA AFC 23 phát sóng trên VTVCab.