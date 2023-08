Liên quan đến vụ Việt Á, trong số 38 người vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố, có bị can Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng Thắm (cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An). Những người này bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Định với vai trò Giám đốc, người đứng đầu CDC Nghệ An, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của CDC Nghệ An trước Bộ Y tế, UBND Tỉnh và Sở Y tế Nghệ An giao.

Nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu test xét nghiệm và vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống Covid-19, bị can đã chỉ đạo kế toán trưởng là bà Nguyễn Thị Hồng Thắm làm việc với bà Nguyễn Thị Thắm (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á) để CDC Nghệ An nhận test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác của Công ty Việt Á sử dụng trước.

Test xét nghiệm của Công ty Việt Á

Sau đó, ông Định tiếp tục chỉ đạo kế toán trưởng CDC Nghệ An phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn thuộc CDC Nghệ An hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền cho Công ty Việt Á.

Quá trình hợp thức hồ sơ đấu thầu, để đảm bảo thanh toán tiền theo đúng đơn giá Công ty Việt Á đưa ra, theo chỉ đạo của ông Định, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm đã làm việc với phía Công ty Việt Á, chuyển trước hồ sơ mời thầu cho công ty này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm còn lấy báo giá của Công ty Việt Á và báo giá của các đơn vị khác (trong đó giá của Công ty Việt Á là thấp nhất) rồi cung cấp cho Công ty Cổ phần Thông tin & Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Nghệ An để bảo vệ được đơn giá của Công ty Việt Á.

Trên cơ sở đó, CDC Nghệ An làm thủ tục đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu rút gọn. Ông Định đã ký 6 hợp đồng giữa CDC Nghệ An và Công ty Việt Á về việc cung cấp test xét nghiệm, các vật tư, sinh phẩm y tế khác.

Thực tế, CDC Nghệ An đã thanh toán tiền 59.536 test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 25 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

CQĐT cho rằng, quá trình Công ty Việt Á ứng trước test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác cho CDC Nghệ An sử dụng, mặc dù không có sự thoả thuận trước, nhưng Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt đã chỉ đạo bị can Phan Tôn Noel Thảo (kế toán trưởng) và Hồ Thị Thanh Thảo (thủ quỹ Công ty Việt Á) tính toán, xác định và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An với tỷ lệ từ 15% - 22% giá trị hợp đồng.

Theo đó, bị can Noel Thảo đã liên hệ với kế toán trưởng CDC Nghệ An để chuyển tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Định và các bị can, cá nhân liên quan thuộc CDC Nghệ An được Công ty Việt Á chi 2,15 tỷ đồng tiền hoa hồng ngoài hợp đồng. Trong đó, cựu giám đốc CDC Nghệ An nhận 185 triệu đồng, cựu Kế toán trưởng nhận 95 triệu đồng (số tiền còn lại, CDC Nghệ An chưa sử dụng).

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm còn được nhân viên Công ty Việt Á là Nguyễn Thị Thắm đưa cho 120 triệu đồng.

Chồng khuyên vợ trả lại tiền hoa hồng

Ông Võ Tuấn Anh (chồng của bị can Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An) khai: Khoảng đầu tháng 12/2021, vợ ông có nói về việc Công ty Việt Á chi tiền hoa hồng cho CDC Nghệ An và bà là người trực tiếp nhận tiền.

Nghe vợ nói vậy, ông Tuấn Anh không hỏi vợ được bao nhiêu tiền mà yêu cầu bà Nguyễn Thị Hồng Thắm phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận được. Nghe lời chồng, kế toán CDC Nghệ An đã gọi điện cho nhân viên Công ty Việt Á để liên hệ trả lại tiền.

Ngày 10/12/2021, ông Tuấn Anh chở vợ mang theo một bọc tiền (ông Tuấn Anh không biết là có bao nhiêu), đến gặp và đưa bọc tiền cho nhân viên Công ty Việt Á là bà Nguyễn Thị Thắm ở khu vực đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh.

Đến ngày 12/12/2021, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm tiếp tục nhờ chồng đem trả thêm 120 triệu đồng cho nhân viên công ty Việt Á. Ông Tuấn Anh đã tự lái xe, mang theo tiền đến thành phố Hà Tĩnh, gần khu vực ngân hàng Agribank rồi gọi điện cho bà Nguyễn Thị Thắm để đưa số tiền này.