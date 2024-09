Công ty CP Thái Sơn – Long An (Thái Sơn – Long An) vừa thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Thái Sơn - Long An được biết đến là chủ đầu tư dự án T&T City Millennia Long Hậu tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Theo quảng bá, T&T City Millennia Long Hậu có quy mô 267ha, cung ứng 7.884 sản phẩm bất động sản ra thị trường với đa dạng loại hình từ nhà phố liên kế, shophouse đến biệt thự. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 41.000 tỷ đồng.

Một góc dự án T&T City Millennia Long Hậu. Ảnh: S.T

Nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của Thái Sơn - Long An đạt gần 4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt 2.927 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Thái Sơn - Long An là 11,13 lần, tương ứng tổng dư nợ gần 32.600 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng nợ của Thái Sơn - Long An tăng mạnh, từ 13.300 tỷ đồng lên như hiện tại. Trong đó, nợ trái phiếu của chủ đầu tư dự án T&T City Millennia Long Hậu hơn 8.693 tỷ đồng.

Theo thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu công bố vào cuối tháng vừa qua, Thái Sơn - Long An đang lưu hành hai lô trái phiếu trị giá 8.700 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào tháng 11 và tháng 12/2021, kỳ hạn lần lượt 96 và 95 tháng.

Kể từ tháng 11/2022, Thái Sơn - Long An phải trả lãi cho các trái chủ của hai lô trái phiếu trên định kỳ 6 tháng/lần. Mới đây, vào tháng 5/2024, Thái Sơn - Long An cho biết đã thanh toán tổng số tiền lãi gần 573 tỷ đồng cho các trái chủ.

Thái Sơn - Long An được thành lập vào tháng 3/2009, trụ sở chính tại ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này là xây dựng nhà các loại và kinh doanh bất động sản.