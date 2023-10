'Vỡ' cam kết thanh toán 10 lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa thông báo đến các nhà đầu tư trái phiếu Saigon Glory về việc Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) không thanh toán lãi của 5 lô trái phiếu và tiến trình xử lý của tổ chức quản lý tài sản đảm bảo đối với các lô trái phiếu này.

Theo TVSI, tính đến ngày 28/8, đơn vị này không nhận được bất kỳ khoản tiền thanh toán nào từ Saigon Glory để thực hiện nghĩa vụ thanh toán lãi cho các trái chủ.

5 lô trái phiếu đến hạn trả lãi của Saigon Glory có mã số thứ tự từ SGL-2020.06 đến SGL.2020.10, được phát hành vào ngày 28/8/2020 và đáo hạn vào ngày 26 và ngày 28/8/2025. Tổng giá trị của 5 lô trái phiếu này là 5.000 tỷ đồng.

Đối với 5 lô trái phiếu có mã số thứ tự từ SGL.2020.01 đến SGL.2020.05 với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng đến hạn trước đó (tháng 6 và tháng 7/2023), Saigon Glory cũng không thể thanh toán tiền gốc.

Do vậy, theo TVSI, chiếu theo quy định, 5 lô trái phiếu có mã thứ tự từ SGL.2020.06 đến SGL.2020.10 sẽ bị tuyên đến hạn và tổ chức phát hành, tức Saigion Glory, phải mua lại bắt buộc trong vòng 10 ngày làm việc.

Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng Techcombank đang thực hiện tiến trình xử lý tài sản đảm bảo.

Dự án The Spirit of Saigon có vị trí vô cùng đắc địa khi nằm đối diện chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM. (Ảnh: Anh Phương)

Trở lại với các lô trái phiếu trên, từ tháng 6 đến tháng 8/2020, Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành để tăng quy mô hoạt động, tái cơ cấu nợ và phát triển các dự án đầu tư, trong đó có dự án The Spirit of Saigon, Q.1, TP.HCM.

The Spirit of Saigon có vị trí đắc địa tại Khu tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette. Dự án này được xây dựng trên khu “đất vàng” 8.500m2, với quy mô 2 toà tháp cao 48 và 55 tầng.

Tài sản đảm bảo cho 10 lô trái phiếu trên gồm toàn bộ phần vốn góp tại Saigon Glory của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và toà tháp khách sạn, văn phòng (tháp A) hình thành trong tương lai của dự án The Spirit of Saigon.

Trước thời điểm đáo hạn 5 lô trái phiếu có mã số thứ tự từ SGL.2020.01 đến SGL.2020.05, Công ty Saigon Glory đã tổ chức hội nghị trực tiếp trái chủ để xin gia hạn thanh toán nhưng không thành.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Saigon Glory được thành lập ngày 23/6/2018, vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 100% vốn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Các trái chủ như 'ngồi trên đống lửa'

Liên quan đến tiến trình xử lý tài sản đảm bảo đối với 10 lô trái phiếu của Saigon Glory, một số trái chủ cho biết theo công bố thông tin và các điều khoản trái phiếu thể hiện công ty phát hành trái phiếu là để thực hiện dự án The Spirit of Saigon.

Tuy nhiên, dự án này đã tạm dừng thi công trong thời gian dài. Các trái chủ nghi vấn về việc công ty sử dụng vốn huy động cho mục đích triển khai dự án.

Một trái chủ tại TP.Hà Nội cho biết bà có hai hợp đồng mua trái phiếu Saigon Glory ký với TVSI, tổng giá trị 5,2 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu 1,2 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 7/2023 và trái phiếu 4 tỷ đồng đáo hạn vào năm 2025.

Trái chủ này cho biết, trong năm 2022 bà đã nhận được lãi suất đầy đủ và đều đặn. Sau hội nghị trái chủ vào tháng 6/2023, bà không nhận được bất cứ khoản lãi suất nào đối với 2 khoản trái phiếu nói trên.

“Thời điểm mua trái phiếu Saigon Glory, lãi suất TVSI đưa ra chỉ cao hơn khoảng 2% so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Vì tin tưởng có tài sản đảm bảo, có ngân hàng bảo lãnh và cam kết mua lại của TVSI mà tôi đã chọn mua trái phiếu này”, trái chủ này bức xúc.

Dự án The Spirit of Saigon đã dừng thi công một thời gian dài. (Ảnh: Anh Phương)

Theo một số trái chủ, tiến độ xử lý tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu Saigon Glory diễn ra khá chậm chạp, khiến họ như “ngồi trên đống lửa”.

Cụ thể, ngày 20/9 vừa qua, Saigon Glory có văn bản gửi Ngân hàng Techcombank và TVSI về việc phối hợp bàn giao tài sản đảm bảo.

Trước đó, Ngân hàng Techcombank có văn bản yêu cầu Saigon Glory chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho việc bàn giao tài sản đảm bảo vào chiều 20/9.

Theo Saigon Glory, danh mục các hồ sơ, tài liệu của tài sản đảm bảo công ty này đã bàn giao các bản gốc cho Ngân hàng Techcombank tại thời điểm ký hợp đống thế chấp. Do vậy, việc bàn giao hiện nay chỉ là bổ sung hồ sơ dự án The Spirit of Saigon.

Saigon Glory cho rằng, The Spirit of Saigon là dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn phát triển nên danh mục hồ sơ của dự án, đặc biệt là hồ sơ kỹ thuật xây dựng, rất nhiều và lưu trữ ở nhiều đơn vị khác nhau. Vì vậy, công ty cần có thời gian thu thập, sắp xếp và thống kê lại đầy đủ, phù hợp theo yêu cầu.

Từ những lý do trên, Saigon Glory đề nghị Ngân hàng Techcombank dời lịch bàn giao hồ sơ tài sản đảm bảo.