Chiều 25/9, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan chuẩn bị triển khai làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) tại các phái bộ ở khu vực Abyei và Nam Sudan.

Chủ tịch nước quyết định cử Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh (giảng viên Học viện Hậu cần) đảm nhận vị trí sĩ quan huấn luyện cao cấp, phái bộ UNISFA (khu vực Abyei); Thiếu tá Hoàng Văn Kiên (Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đảm nhận vị trí quan sát viên quân sự, phái bộ UNMISS (Nam Sudan); Đại úy Phạm Thị Mai Ngàn (Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị) đảm nhận vị trí sĩ quan Tham mưu Quân lương, Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan. Ảnh: TTXVN

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, cả 3 sĩ quan đều có thư chấp thuận của Liên Hợp Quốc (LHQ), an tâm công tác và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ở 2 địa bàn mà 3 sĩ quan sẽ đến công tác hiện có Bệnh viện dã chiến 2.5 và Đội Công binh số 2 do đó 3 sĩ quan sẽ có được sự hỗ trợ, giúp đỡ tốt của đồng đội tại địa bàn. Thiếu tá Hoàng Văn Kiên sẽ lên đường vào ngày 28/9, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại uý Phạm Thị Mai Ngàn dự kiến sẽ triển khai trong đầu tháng 10.

Tuy nhiên, Đại tá Phạm Mạnh Thắng cũng lưu ý, cần xác định một số khó khăn tại địa bàn như tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, sự cạnh tranh giữa các đảng phái sẽ dẫn đến rủi ro về an ninh, an toàn. Điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là dịch sốt rét, dịch tả, Ebola...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, 3 sĩ quan nhận quyết định của Chủ tịch nước là niềm vinh dự to lớn của cá nhân, gia đình, đơn vị, cũng như của Bộ Quốc phòng. Do đó, các sĩ quan cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, do thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, nhiều rủi ro nên các sĩ quan phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của QĐND Việt Nam, quy định của LHQ, pháp luật nước sở tại.

3 sĩ quan phải luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Ông lưu ý, khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của sĩ quan Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Mặc dù đã có được sự kế thừa kinh nghiệm, nhưng các sĩ quan cần phải chuẩn bị tốt về tư tưởng, tâm thế, cũng như làm tốt công tác hậu phương gia đình. Đặc biệt, phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, có tinh thần tương thân tương ái, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Thay mặt 3 sĩ quan, Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh cho biết, đây là lần thứ hai chị triển khai ở vị trí sĩ quan tham mưu huấn luyện cao cấp tại Phòng huấn luyện tích hợp tại Sở chỉ huy.

Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh phát biểu

Chị bày tỏ sự quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ LHQ và Bộ Quốc phòng giao. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định an ninh, an toàn của phái bộ, pháp luật nước sở tại để không làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh Việt Nam và Quân đội. Tăng cường công tác truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam và hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới với bạn bè quốc tế.