Trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

Đất nước ta là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Theo báo cáo Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020, Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Do vị trí địa lý, lịch sử dựng xây và phát triển đất nước ta luôn gắn liền với công cuộc trị thuỷ chống lụt thường xuyên, cam go, gian khổ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết "Giặc lụt là tiên phong của giặc đói. Nó là đồng minh của giặc ngoại xâm”. Nhưng chính quá trình chinh phục và thích ứng với thiên nhiên đã hun đúc lên những phẩm chất đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn của nhân dân ta.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tại Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2022), tôi thân ái gửi tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn lời thăm hỏi động viên ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Biến đổi khí hậu và nhiệt độ toàn cầu gia tăng khiến thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan với tần suất ngày càng cao, tạo ra thách thức ngày càng lớn cho các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước trong công tác dự báo, cảnh báo sớm, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Mặc dầu vậy, việc chủ động phòng ngừa, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, người gặp nạn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và thành quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng, biết ơn những tấm gương dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai, cùng những nỗ lực, đóng góp to lớn của toàn thể đồng bào trong nước và ở nước ngoài, các đồng chí và chiến sĩ cả nước đã sát cánh với các lực lượng phòng, chống thiên tai trong những năm qua.

Nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tại Việt Nam, tôi kêu gọi và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các đơn vị và toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, đặc biệt trong công tác vận hành hồ chứa trên các hệ thống sông ở miền Trung, Tây Nguyên; ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thân ái