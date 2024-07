Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang trình bày báo cáo. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Báo cáo tóm tắt với Chủ tịch nước về tình hình địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song những năm qua An Giang đã vươn lên khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,6% (cao hơn bình quân chung cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, thương mại, du lịch có nhiều chuyển biến tốt; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân không ngừng cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07% thấp hơn bình quân cả nước là 2,93%; tình hình trong dân tộc, tôn giáo ổn định; quốc phòng, an ninh, biên giới lãnh thổ, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về thăm An Giang, quê hương có truyền thống cách mạng, quê hương Bác Tôn kính mến, đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Vui mừng trước những kết quả tích cực mà An Giang đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh An Giang có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển tốt và hy vọng những thế mạnh về đất và người của tỉnh sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang cần tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm, nhất trí từ người dân đến chính quyền, thượng tôn pháp quyền, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, an sinh xã hội, phấn đấu tăng thu nhập đầu người cao hơn để không ngừng chăm lo, cải thiện mức sống, đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, dân tộc còn nhiều khó khăn.

Nêu rõ năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XII hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh vấn đề có tính cốt lõi trong xây dựng và chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị đó là: Xây dựng trong nội bộ thật sự đoàn kết, nhân sự bảo đảm đa dạng về lứa tuổi, có tính đại diện cho các cộng đồng dân tộc và mỗi cán bộ có điểm mạnh để phát huy, bổ sung cho nhau để có một tập thể đoàn kết, nhất trí, vững mạnh, đồng lòng chung sức để đưa An Giang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với khát vọng phát triển, với quyết tâm phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần vào thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

* Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của An Giang, là biểu tượng cho hình ảnh đồng bào miền Nam trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.