Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vừa góp phần quan trọng vào việc trồng cây, vừa tạo lan tỏa cho Đề án "Trồng một tỷ cây xanh".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhân dân địa phương tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã và đang quyết tâm đưa Đề án "Trồng một tỷ cây xanh" của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 – 2025 "về đích" đúng hẹn. Trong ba năm 2021 - 2023 thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, đạt trên 121% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Đề án trong 3 năm qua là gần 9,5 nghìn tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, nguồn vốn còn lại từ xã hội hóa và nguồn vốn khác. Một số tỉnh thực hiện Đề án đạt kết quả cao như: Lào Cai, Phú Thọ, Long An, Gia Lai. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây xanh như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng đã hưởng ứng Chương trình thông qua xây dựng quỹ để kêu gọi tiếp nhận và triển khai trồng rừng, trồng cây.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, từ mùa Xuân năm 1960 đến nay, mỗi khi Tết đến Xuân về, nhân dân ta lại tổ chức “Tết trồng cây”. Hơn 6 thập niên đã trôi qua, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết năm 2023 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng của các địa phương, thực hiện chương trình "Trồng một tỷ cây xanh" đến năm 2025, cả nước đã trồng được 260.000 ha rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%. Công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn các bon, trị giá gần 1.200 tỷ đồng.

Chủ tịch nước đánh giá, cùng với cả nước, phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, giàu lịch sử, bản sắc văn hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn là địa phương đi đầu về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nêu cao quyết tâm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của tỉnh, đời sống người dân ngày càng tiến bộ. Các thành tích về tỷ lệ trồng rừng mới hằng nằm của Tuyên Quang đạt kết quả tốt: trồng trên 11 nghìn ha rừng/năm; tỷ lệ che phủ rừng luôn được giữ vững, ổn định trên 65%, đứng nhóm đầu cả nước, đứng thứ 2 cả nước về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế; kinh tế lâm nghiệp phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực mà tỉnh Tuyên Quang và các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đặc biệt là nhiều sáng kiến, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gay gắt, đa dạng sinh học bị suy giảm, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là hướng đến phát triển bền vững, quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Việt Nam đang từng bước thực hiện mạnh mẽ các cam kết cùng với sự hỗ trợ của các nước phát triển về công nghệ và tài chính để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero). Do đó, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái, trồng cây, bảo vệ rừng ngày càng trở nên quan trọng.