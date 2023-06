Chủ tịch nước gợi ý Ninh Thuận trong phát triển kinh tế, kế thừa kinh nghiệm, thành tựu đạt được trong thời gian qua, tỉnh cần tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực là lợi thế cạnh tranh của địa phương; chú ý phát triển du lịch cao cấp, chuyển đổi số, công nghệ cao. Đặc biệt là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng số, hạ tầng các lĩnh vực khác ngoài giao thông; chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cho người có công; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch nước yêu cầu Ninh Thuận không ngừng củng cố quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong nhân dân. Tỉnh chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn; giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" bảo đảm ổn định; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm trong sạch tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú trọng khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; tránh tình trạng “sợ, không dám làm”. Đi liền với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; đồng thời phải xử lý nghiêm tập thể, cá nhân cố tình vi phạm. Chủ tịch nước lưu ý trong xây dựng bộ máy các cấp, cần chú ý đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc; phát huy tốt sức mạnh của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tại buổi làm việc, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Ninh Thuận.

Theo TTXVN