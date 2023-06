Sáng 15/6, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ngày 23/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 84 về việc chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an kiêm nhiệm. Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an kiêm nhiệm. Ủy viên thường vụ là các Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ năm 2015 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.