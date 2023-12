{"article":{"id":"2223141","title":"Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5","description":"Ngày 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 – địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<p>Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. </p>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-505.jpg?width=768&s=23c4Ni_iGWG3gC5XaGJW8A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-505.jpg?width=1024&s=tIZR-i7EolSEuDqSXcPsYQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-505.jpg?width=0&s=9vhOqNrIKQDdL3j33-FSsA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-505.jpg?width=768&s=23c4Ni_iGWG3gC5XaGJW8A\" alt=\"Chú thích ảnh\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-505.jpg?width=260&s=_wKanT36XcvARF7A1TXNqw\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN</figcaption>

</figure>

<div>

<p>Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 những tình cảm thân thiết và lời chào nồng nhiệt nhất.</p>

<p>Đánh giá kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của Quân khu 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, cùng với toàn quân, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.</p>

<p>Lực lượng vũ trang Quân khu 5 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lí chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới; sử dụng có hiệu quả ngân sách đầu tư xây dựng công trình chiến đấu; tăng cường năng lực, sức mạnh quốc phòng khu vực phòng thủ; triển khai nhiều giải pháp đột phá, cả về tổ chức, phương pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công tác bảo đảm huấn luyện; chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ ngày càng nâng cao.</p>

</div>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-506.jpg?width=768&s=ICmMGROn0Valpa7YoGeESg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-506.jpg?width=1024&s=36nk9Ph6uhfYlyIuiVHYbw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-506.jpg?width=0&s=eZS_EeAYwCb5v1ljf42VvA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-506.jpg?width=768&s=ICmMGROn0Valpa7YoGeESg\" alt=\"Chú thích ảnh\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-506.jpg?width=260&s=RmhmKMH8cXi1JukSSovVpw\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN</figcaption>

</figure>

<div>

<p>Việc triển khai điều chỉnh tổ chức, lực lượng các đơn vị được tiến hành bài bản, thận trọng, giữ được ổn định tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu và có chất lượng; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Công tác đối ngoại quân sự được mở rộng và đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.</p>

<p>Chủ tịch nước cũng nhận xét, Quân khu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.</p>

<p>Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ đã chủ động, tích cực tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như thiên tai, dịch bệnh; giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Đây là những việc làm rất ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn của lực lượng vũ trang Quân khu 5.</p>

</div>

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-507.jpg?width=768&s=uORKrOImR1GkRWtvYUGEGw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-507.jpg?width=1024&s=oU46DWKCXpg2MbCsj7D9ag\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-507.jpg?width=0&s=ofpK1KH0dOPWocq-Y_cJVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-507.jpg?width=768&s=uORKrOImR1GkRWtvYUGEGw\" alt=\"Chú thích ảnh\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-507.jpg?width=260&s=OJ0azN-8PI0qGbJPeic4OQ\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN</figcaption>

</figure>

<div>

<p>Biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đạt được trong thời gian qua, đề cập đến dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 5 tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược.</p>

<p>Đặc biệt, cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.</p>

<p>Chủ tịch nước yêu cầu, cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định. Coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, chủ động phòng, chống \"tự diễn biến\", \"tự chuyển hóa\", \"phi chính trị hóa Quân đội\"; tăng cường đoàn kết nội bộ của Quân khu, nhất là đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.</p>

<p>Lực lượng vũ trang Quân khu 5 duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược, trọng điểm; xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá; nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.</p>

</div>

</div>

<div id=\"divend\">

<figure><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-508.jpg?width=768&s=KJQp32ezwWQ7F9oxfVUprA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-508.jpg?width=1024&s=OvdjTjbui_dUZYTPAtohOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-508.jpg?width=0&s=um7ISFOAbFQPHPM8PXAkbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-508.jpg?width=768&s=KJQp32ezwWQ7F9oxfVUprA\" alt=\"Chú thích ảnh\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-lam-viec-tai-quan-khu-5-508.jpg?width=260&s=dBvxG0ZItWPf3JvZvLWFFA\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN</figcaption>

</figure>

<div>

<p>Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng Công an, Biên phòng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Quân khu cần chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp nước bạn Lào, Campuchia.</p>

<p>Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu cần thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, qui định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. </p>

</div>

<div>

<p>Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống \"Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang\", lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.</p>

<p>Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5).</p>

<p>Năm 2023 đánh dấu 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn 574 (1973-2023), cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt công tác, lồng ghép có hiệu quả với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả diện rộng và chiều sâu. Phong trào thi đua chú trọng đột phá vào các khâu yếu, việc khó, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân…</p>

<p>Trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, ra sức chăm lo xây dựng đơn vị theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.</p>

<p>Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, viết nên truyền thống “Đoàn kết - Trung thành - Tự lực - Đã ra quân là chiến thắng”.</p>

<p><strong>Theo Báo Tin tức</strong></p>

</div>

</div>

</div>

