Chủ tịch Quốc hội đến thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Sân bay quốc tế Auckland có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, đại diện chính phủ New Zealand và chính quyền thành phố Auckland.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand tại lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 3-7/12/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe; hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao của New Zealand; tham dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục, Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand; thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và một số hoạt động quan trọng khác…

New Zealand là Đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực. Do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc trao đổi Đoàn giai đoạn 2021-2022 của hai bên bị gián đoạn, nhưng tiếp xúc cấp cao vẫn được duy trì. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai linh hoạt cả trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình Hành động với New Zealand giai đoạn 2021-2024 nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược đang được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả. Việt Nam và New Zealand đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP). New Zealand hiện là đối tác thương mại lớn thứ 36 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch: năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020; trong khi 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

New Zealand luôn dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định, đã thông qua quỹ ODA dành cho Việt Nam giai đoạn 2021-2024 là 26,7 triệu NZD (tương tự giai đoạn 2018-2021).