"Tâm thư" của Chủ tịch HĐQT - Trần Đình Long gửi đến cổ đông trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong năm 2022 giảm sút. Khiến ông cùng 7 thành viên HĐQT của Hòa Phát không nhận một đồng thù lao nào trong cả năm 2022.

Trong thư, ông Long cho biết, hiện nay, 95% doanh thu, lợi nhuận của Hòa Phát đến từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép. Chính vì thế, năm qua, khi thị trường xây dựng, bất động sản khó khăn đã kéo theo doanh thu năm 2022 của Tập đoàn chỉ đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021.

Lợi nhuận cả năm 2022 còn 8.444 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch.

Ông Trần Đình Long gửi tâm thư đến cổ đông. (Ảnh: HPG)

Tỷ phú Long chia sẻ, mặc dù gặp khó khăn, nhưng năm 2022, sản phẩm của Hòa Phát vẫn chiếm thị phần số 1 về thép xây dựng, ống thép. Hòa Phát nằm trong số những công ty có vốn hóa lớn nhất và nhiều cổ đông nhất thị trường.

Nói về định hướng năm 2023, ông Long dự báo, kinh tế thế giới và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên Hòa Phát sẽ luôn thận trọng, tự tin, phát huy tốt những lợi thế của mình.

Mới đây, Hòa Phát dự tính tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài. Do vậy, năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 5% so với năm 2022, đạt 8.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Phát cho hay, sẽ không chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. HĐQT của Hòa Phát dự tính sẽ dồn tiền vào để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện Hòa Phát đang tiến hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng đầu tư hàng tỷ USD.