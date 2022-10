Tập đoàn Hòa Phát lỗ nặng, ông Trần Đình Long mất 1,9 tỷ USD

Tập đoàn Hoà Phát (HPG) của chủ tịch Trần Đình Long vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ, xuống 34.440 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 1.786 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, tương ứng gần 116.560 tỷ đồng và 10.443 tỷ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận.

Sở dĩ lợi nhuận quý III suy giảm, theo Hòa Phát, là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới. Trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là than cốc cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Cổ phiếu HPG hôm 28/10 quay đầu giảm sau một phiên hồi phục hiếm hoi vào ngày 27/10.

Tỷ phú Trần Đình Long. (Ảnh: Hoàng Hà)

Trước đó, “cổ phiếu quốc dân” HPG liên tục lao dốc và xuống đáy 2 năm khiến chủ tịch Trần Đình Long mất 1,8 tỷ USD so với đầu năm, tính theo tài sản quy ra từ số cổ phiếu ông Long đang nắm giữ.

Nhóm cổ phiếu thép gần đây liên tục giảm mạnh sau khi một số doanh nghiệp trong ngành công bố lỗ trong quý III đúng như dự báo “thê thảm” của tỷ phú Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) - doanh nghiệp thép có thị phần lớn nhất Việt Nam.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Hòa Phát, ông Long đã cảnh báo về tìn hình “thê thảm” của doanh nghiệp khi mà ngành thép “đang không thuận lợi”. Theo ông Long, ngành thép gặp khó khăn vào cuối năm vì nguyên vật liệu tăng mạnh do xung đột Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc thực hiện chính sách "Zero-Covid" khiến cho nhu cầu thép giảm tại thị trường này giảm.

Theo Forbes, tính tới 27/10, tổng tài sản của tỷ phú Trần Đình Long còn 1,3 tỷ USD, giảm 1,9 tỷ USD so với đầu năm.

HPG lỗ nặng trong quý III/2022. (Nguồn: HPG)

Cổ phiếu HPG giảm khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ do đầu tư. CTCP Đầu tư CMC (CMC) trong quý III/2022 trích lập dự phòng 5,2 tỷ đồng vì lỗ HPG.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, CTCP Hóa An đã trích lập hơn 24,1 tỷ đồng trong số hơn 88 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Trong danh mục, Hóa An đã đầu tư hơn 80,3 tỷ đồng vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát (2,64 triệu cổ phiếu).

Chứng khoán Trí Việt (TVB) thậm chí trong tình trạng lỗ nặng với cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Trong quý III, lỗ từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng (AFS) để bán lên tới gần 91 tỷ đồng đối với cổ phiếu HPG.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đón nhận nhiều thông tin không mấy tích cực trong và ngoài nước.

Trong nước, dòng tiền eo hẹp khiến sức cầu cổ phiếu ở mức thấp, trong khi áp lực bán ra nhiều phiên tăng mạnh theo các tin xấu trên thị trường. Giá đa số cổ phiếu hồi ít nhưng giảm thì nhiều hơn.