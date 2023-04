Chiều 20/4, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhắc đến tình trạng “cán bộ lo sợ, thiếu trách nhiệm nên không dám làm gì”.

Theo ông Mãi, gần đây trên báo chí, mạng xã hội, đặc biệt là sau chuyến làm việc của Thủ tướng và đoàn công tác với TP.HCM, gần như có một luồng dư luận nói “kết quả về kinh tế xã hội của thành phố thấp như thế là do đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố sợ quá, không dám làm, không có tinh thần trách nhiệm, mới ra kết quả như thế".

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc

“Về vấn đề này, có hai ý mà tôi phát biểu nhiều lần trong các cuộc họp. Thứ nhất, kết quả kinh tế xã hội của thành phố những tháng đầu năm thấp có trong dự báo, nhưng lại thấp hơn dự báo, có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

Thứ hai, có tình trạng một bộ phận công chức, viên chức vì lo sợ, thiếu trách nhiệm dẫn đến chất lượng hiệu quả công vụ không cao; dẫn đến giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp chưa kịp thời. Chứ không phải toàn bộ hệ thống của chúng ta lo sợ đến mức không làm gì, dẫn đến trì trệ và dẫn đến kết quả như thế”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Mãi, việc giải thích thêm vấn đề nói trên với mong muốn các Đại biểu Quốc hội, báo chí hiểu đúng và phản biện đúng bản chất của vấn đề.

Trước đó, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Chính Phủ, UBND TP.HCM lần đầu tiên có báo cáo chính thức nêu vấn đề “có tình trạng một bộ phận cán bộ lo sợ, e ngại nên thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ”.

Đồng tình với vấn đề mà TP.HCM báo cáo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, khi đánh giá sâu hơn thì đây là tình trạng co cụm, cầu an và thận trọng quá mức của một bộ phận cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dẫn chứng, thời gian qua, có những việc đáng lẽ quyết rồi, nhưng thận trọng quá mức phải lấy ý kiến các ban, sở ngành… Nhưng có những vụ việc không thuộc phạm vi của họ thì trả lời rất khó, mà không trả lời cũng rất khó.

Ông Lê Quốc Hùng cũng bày tỏ, điều đáng mừng là khi TP.HCM báo cáo rõ như vậy thì sẽ sớm có chỉ thị để tháo gỡ tình trạng này. Qua đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị thành phố cân nhắc đến giải pháp toàn diện hơn khi ban hành chỉ thị.

“Chúng ta phân tích thì thấy rằng, không thể đổ lỗi cho việc xử lý mạnh tay rồi e ngại. Cũng không có việc hình sự hóa hành chính các vụ việc trong xử lý. Những xử lý mạnh tay vừa qua là bài thuốc chữa các căn bệnh di căn”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.