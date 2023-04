Sáng 16/4, Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo TP.HCM chủ trì, lắng nghe ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan đến báo cáo của TP.HCM nêu có tình trạng một bộ phận lãnh đạo công chức, viên chức chưa thực sự tích cực trong công việc; e ngại, thiếu tính chủ động, sáng tạo. Chưa quyết liệt trong thực hiện các công việc, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã có phát biểu chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đồng tình với các báo cáo của TP.HCM. Ông đặc biệt quan tâm và cho rằng, lần đầu tiên TP.HCM đề cập và xác nhận “có tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức là có thật”.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, đi sâu đánh giá vấn đề này, có thể thấy không chỉ lo ngại, mà đây là tình trạng co cụm, cầu an, thận trọng quá mức trong điều hành, chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dẫn chứng, thời gian qua, có những việc đáng lẽ quyết rồi, nhưng thận trọng quá mức phải lấy ý kiến các ban, sở ngành… Nhưng có những vụ việc không thuộc phạm vi của họ thì trả lời rất khó, mà không trả lời cũng rất khó.

Ông Lê Quốc Hùng cũng bày tỏ, điều đáng mừng là khi TP.HCM báo cáo rõ như vậy thì sẽ sớm có chỉ thị để tháo gỡ tình trạng này. Qua đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị thành phố cân nhắc đến giải pháp toàn diện hơn khi ban hành chỉ thị.

“Chúng ta phân tích thì thấy rằng, không thể đổ lỗi cho việc xử lý mạnh tay rồi e ngại. Cũng không có việc hình sự hóa hành chính các vụ việc trong xử lý. Những xử lý mạnh tay vừa qua là bài thuốc chữa các căn bệnh di căn”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Nhận định về tình hình an ninh trật tự, theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, dù trong quý I/2023, thành phố gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực giữ ổn định chính trị, không xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ, dù nguy cơ là có.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn, nhất là trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản. Tình trạng thiếu đơn hàng, mất việc làm…là vấn đề đặt lên gánh nặng an sinh xã hội.

Vấn đề lừa đảo trên mạng thời gian qua cũng diễn biến phức tạp, như các vụ lừa đảo chuyển tiền để cấp cứu người thân, mạo danh lừa đảo trên mạng. Tình trạng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế nổi lên như các vụ việc đăng kiểm; hành vi lợi dụng chức hạn trong quản lý tài sản công, bất động sản với các dự án ma.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tập trung các biện pháp phòng ngừa và thường xuyên ra quân trấn áp tội phạm.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, liên quan đến vấn đề cán bộ giữ an toàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải kiểm tra, giám sát tình trạng e ngại, cầu an...của một bộ phận cán bộ.

Theo Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cán bộ, công chức ai tránh né, ai sợ sai phạm, cầu an, thận trọng quá mức thì phải báo cáo, để kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh.

"Nếu nhìn thấy, đánh giá đúng tình trạng thì phải thay đổi cầu thủ, thậm chí thay đổi nếu huấn luyện viên yếu", Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói về vấn đề cán bộ cầu an.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, thành phố cũng cần sớm ban hành đề án "khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung", để cán bộ yên tâm thực thi công vụ.