Mới đây, trang tin Carscoops đã đưa tin về trường hợp anh Anthony Do sống tại Mỹ vô tình phát hiện ra thiết bị theo dõi gắn sẵn trên chiếc Toyota GR Corolla Circuit mà bản thân mua cách đây không lâu.

Theo đó, trong một lần đỗ ô tô không sử dụng đến gần 1 tháng, khi sử dụng lại thì anh Anthony Do phát hiện điện ắc quy đã cạn kiệt. Cảm thấy vô lý vì một chiếc xe mới không thể tự hết điện ắc quy một cách nhanh như vậy, anh Do đã lên mạng tìm hiểu và phát hiện ra rằng nhiều chủ xe cũng giống anh. Ngạc nhiên hơn cả là các chủ xe cho biết nguyên nhân khiến xe hết điện là do một thiết giám sát GPS gắn trên xe khiến nó âm thầm tiêu hao năng lượng khi không nổ máy.

Mẫu xe Toyota GR Corolla Circuit. Ảnh: Carscoops

Khi tiến hành kiểm tra trên chính chiếc Toyota GR Corolla Circuit, anh Anthony Do đã thấy một thiết bị theo dõi nhãn hiệu Phillips được cắm sẵn vào cổng OBD II (cổng nhận thiết bị kết nối bên ngoài như máy đọc lỗi, HUD màn hình,...), và thiết bị này có sẵn một cổng OBD II khác để người dùng cắm nối thêm thiết bị. Nếu không tinh ý, người dùng sẽ không dễ phát hiện ra cổng OBD II này đã có sẵn một thiết bị đấu nối khác.

Anh Do cho biết thiết bị GPS gắn sẵn trên xe không có mục đích rõ ràng bởi anh không bao giờ đồng ý lắp nó trên xe, mặc dù khi mua đại lý đã đề nghị gắn thêm để nhằm mục đích giúp chủ xe dễ tìm ra xe nếu bị đánh cắp. "Vì tôi đã mua trả thẳng cho chiếc xe nên đại lý không cần phải lo lắng cho việc thu hồi xe như mua trả góp, để phải gắn thiết bị theo dõi", nam chủ xe khẳng định.

Anh Anthony Do đã tìm thấy thiết bị theo dõi gắn sẵn trên xe sau khi kiểm tra vị trí cổng OBD II. Ảnh: Carscoops

Chủ chiếc Toyota GR Corolla lo lắng thông tin về bản thân và dữ liệu hành trình thu thập được có thể bị tội phạm lợi dụng. Hiện nay, các thiết bị theo dõi tương tự được bán trên mạng có giá chưa đến 100 USD và nó được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có cả việc đánh cắp xe.

Về mặt lý thuyết, các đại lý ô tô ở Mỹ có thể bán dữ liệu về cách khách hàng lái xe, đối tượng mua lại chính là các nhà cung cấp bảo hiểm bởi khi có sự việc yêu cầu chi trả bảo hiểm, các công ty này có thể sử dụng dữ liệu lái xe để đưa ra quyết định bồi thường.

Trang Carscoops khuyến cáo, nếu bạn mới mua xe gần đây mà không vay trả góp hay trong hợp đồng không nêu đến việc phải gắn thiết bị giám sát, thì nên kiểm tra khu vực cổng OBD để tìm kiếm thiết bị theo dõi lắp đặt trái phép.

Theo Carscoops

