Đồng loạt tăng giá

Anh Hoàng Hải đang thuê căn hộ 50m2 tại một chung cư ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) kể rằng, anh thuê từ đầu năm 2023, ký hợp đồng 1 năm, giá thuê là 12 triệu đồng/tháng.

Trước Tết Nguyên đán, khi gần hết hợp đồng, chủ nhà đã gọi điện cho anh thông báo sau Tết sẽ tăng giá thuê lên 13 triệu đồng/tháng. Lý do được chủ đưa ra là giá chung cư đang tăng cao và các căn hộ chung cư cho thuê khu vực xung quanh đều đã tăng giá.

“Giá thuê tăng, công việc thì biến động, thu nhập giảm sút nên tôi dự định đi làm lại sau Tết sẽ trả nhà để tìm căn hộ khác. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy căn nào tương đương căn đang ở mà giá hợp lý, vì hầu hết đã tăng giá so với năm ngoái”, anh Hải nói.

Tương tự, căn hộ vợ chồng chị Phạm Hoài ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thuê chủ nhà cũng tăng giá từ 8 triệu lên 9 triệu đồng ngay đầu năm mới. Điều này khiến vợ chồng chị đối mặt nhiều áp lực.

“Vợ chồng tôi từng có ý định mua nhà ở Hà Nội, nhưng giá chung cư cứ liên tục tăng nên chưa mua được, đành phải đi thuê. Giờ tôi đang mang bầu, chuẩn bị sinh con nên cũng ngại chuyển nhà. Nhưng giá thuê tăng cao, sắp tới nghỉ sinh lại phát sinh nhiều chi phí cho em bé nên phải cân nhắc việc trả nhà, chuyển sang thuê chung cư mini” - chị Hoài chia sẻ.

Đầu năm, giá thuê căn hộ chung cư Hà Nội tăng nhiệt. (Ảnh: Bạch Hân)

Trong năm vừa qua, cùng với sự tăng giá chung cư, giá thuê căn hộ tại Hà Nội cũng liên tục tăng.

Khảo sát sau Tết Nguyên đán, giá thuê căn hộ tại một số quận đã thiết lập mặt bằng giá mới, cao hơn khoảng 5-10% so với năm 2023.

Đơn cử như dự án Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), giá thuê căn studio đủ đồ đã tăng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, từ 6,5-7 triệu lên 7-8 triệu đồng/tháng. Với những căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh, giá thuê tăng từ 9-11 triệu lên 10-12 triệu đồng/tháng.

Tại quận Cầu Giấy, các dự án chung cư như Mipec Rubik, The Nine, Central Field, D’Capitale, Discovery Complex,... cũng tăng giá thuê căn hộ từ 1-2 triệu đồng/tháng so với mấy tháng trước.

Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại các dự án chung cư ở quận Ba Đình như Discovery Central, Vinhomes Metropolis...

Chật vật xoay xở

Trước tình trạng giá thuê căn hộ tăng, kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều người phải chật vật xoay xở, cân đối chi tiêu hoặc buộc phải trả nhà, tìm kiếm các giải pháp thay thế để tiết kiệm chi phí như thuê chung cư mini, nhà trọ...

Giá thuê căn hộ ở Hà Nội tăng có tác động từ việc giá chung cư tăng phi mã trong những năm qua.

Theo Savills Việt Nam, chỉ trong 4 năm gần đây, giá chung cư đã tăng tới 77%. Trong báo cáo thị trường mới đây, Savills cho biết, giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại hai thành phố lớn đều tăng theo năm.

Tại TP.HCM, mức tăng cao nhất thuộc về hạng C với 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A tăng 3%. Giá thuê căn hộ dịch vụ trung bình đạt 516.000 đồng mỗi m2 một tháng, tăng 3% theo năm. Tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn 11% so với năm 2019.

Tại Hà Nội, giá thuê căn hộ dịch vụ trong năm 2023 đạt 580.000 đồng mỗi m2 một tháng, tăng 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, trong đó hạng A có mức tăng trưởng lớn nhất với 4% theo quý.

Báo cáo xu hướng và tâm lý người tiêu dùng bất động sản của một công ty bất động sản cho thấy, lý do hàng đầu khiến người dân lựa chọn thuê nhà là không đủ tiền mua nhà.

Chung cư là loại hình bất động sản được người thuê quan tâm nhiều nhất. Nhu cầu thuê chung cư liên tục tăng trong khi nguồn cung cho thuê căn hộ không nhiều khiến giá thuê bị đẩy lên cao.

Anh Minh Quý - một môi giới bất động sản cho thuê tại Hà Nội - cho hay, giá bán chung cư tăng cao, đi thuê nhà trở thành lựa chọn bắt buộc với nhiều người. Chung cư cho thuê đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng nên rất được quan tâm. Căn hộ thuộc các dự án ở càng gần trung tâm, trường học, công sở thì càng dễ cho thuê và được giá.

Theo anh Quý, phần lớn căn hộ cho thuê hiện nay đều tăng giá theo thị trường chung, thiết lập mặt bằng giá mới trong năm 2024 nên người thuê cần lưu ý nếu định chuyển, tìm thuê căn hộ khác có diện tích tương đương nằm trong cùng khu vực, vì sẽ không dễ tìm. Để giảm bớt áp lực tài chính, người thuê nên cân nhắc tìm căn có diện tích nhỏ hơn hoặc ở vị trí xa hơn.