Thông tin trên được Bộ Xây dựng đưa ra tại cuộc họp báo quý IV/2023 của Bộ chiều 12/1.

Đánh giá về giá căn hộ chung cư tại Hà Nội, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho hay, quận Thanh Xuân tăng khoảng 3,5%; quận Hà Đông tăng khoảng 3,7%; quận Hoàng Mai tăng khoảng 3,8%; quận Nam Từ Liêm tăng khoảng 4,1%...

Trong đó, giá bán căn hộ chung cư bình dân có mức giá từ 25-35 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư trung cấp giá khoảng 35 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2; căn hộ chung cư cao cấp giá trên 50 triệu đồng/m2, phổ biến ở mức giá từ 60-70 triệu đồng/m2.

Một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao như: Golden Land (Thanh Xuân) tăng khoảng 3,5% (lên38,7 triệu đồng/m2), HH2 Linh Đàm (Hoàng Mai) tăng khoảng 3,8% (lên 25,7 triệu đồng/m2),

Chung cư The Sparks (Hà Đông) tăng khoảng 3,7% (lên 28,3 triệu đồng/m2), Goldsilk Complex (Hà Đông) tăng khoảng 4,1% (lên 33,5 triệu đồng/m2), Hoàng Thành Pearl (Nam Từ Liêm) tăng khoảng 4,1% (lên 52,3 triệu đồng/m2)...

Tại TP.HCM, dự án The Estella (Quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (Quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (Quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (Quận 9) tăng khoảng 3,8%.

Trong khi đó, ở phân khúc biệt thự, liền kề tại một số khu vực Hà Nội, ông Hải cho biết, mặc dù lượng giao dịch thấp nhưng vẫn có mức giá cao.

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng (Ảnh: Hồng Khanh).

Có thể kể đến một số dự án như dự án Mailand Hanoi City, dự án Ciputra Hà Nội, dự án KĐT Tây Hồ Tây - Starlake có mức giá bán trong khoảng từ 160-300 triệu đồng/m2 mặc dù lượng giao dịch thấp.

Tại TP.HCM, giá bán biệt thự, nhà liền kề tại một số khu vực tại TPHCM có mức giá khoảng 140-400 triệu đồng/m2, như dự án biệt thự Mỹ Phú 2, Vinhomes Central Park, Saigon Mystery Villas...

Đối với nhà riêng lẻ, đất nền trong dự án, đại diện Bộ Xây dựng cho hay, trong quý IV/2023, theo báo cáo nghiên cứu về thị trường bất động sản thì giá giao dịch thứ cấp nhà ở riêng lẻ trong năm 2023 tại các địa phương có xu hướng giảm đều theo quý và giảm 10-14% so với năm 2023.

Xu hướng giảm nhiều ở một số địa phương như Đà Nẵng (giảm 13,1%), Hà Nội (giảm 10,8%), TP.HCM (giảm 12%), Khánh Hòa (giảm 12,3%), Đồng Nai (giảm 10,9%)...

Sóng cắt giảm hàng nghìn nhân sự lan rộng

Nhìn nhận về thị trường bất động sản thời gian qua, ông Hải cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới chỉ 4.725 doanh nghiệp, giảm hơn 45% so với năm 2022; số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 1.286 doanh nghiệp (tăng 7,7%) và 3.705 doanh nghiệp (tăng 47,4%) so với năm trước .

Tình trạng cắt giảm nhân sự tại các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp nhỏ, mà với cả các doanh nghiệp lớn.

Nhiều ông lớn bất động sản phải cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm 2023 như Tập đoàn Đất Xanh hơn 1.380 nhân sự, Đất Xanh Services hơn 1.240 nhân sự…

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản đánh giá, thị trường đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Theo ông Hải, những tháng cuối năm, việc lãi suất ngân hàng cho vay mua bất động sản được điều chỉnh theo xu hướng giảm; thị trường bắt đầu có chuyển biến tích cực, lượng tìm kiếm giao dịch các phân khúc đất nền, chung cư,... phục hồi tốt và nguồn cung từ các dự án mới, giao dịch xuất hiện ngày càng nhiều.

"Lượng giao dịch của các loại hình bất động sản ở cuối năm tăng so với hồi đầu năm chứng tỏ thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi", ông Hải nhận định.

Trong quý IV/2023, nguồn cung bất động sản, của dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có sự chuyển biến theo xu hướng tăng. Cụ thể, số lượng dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng 4,2% so với quý III/2023; số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành trong quý IV tăng 19% so với quý III/2023. Số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở hoàn thành tăng 88% so với quý III/2023 và số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng mới trong quý IV nhiều hơn so với quý III/2023 khoảng 5 dự án. Tuy nhiên, về tổng thể thì nguồn cung bất động sản trong năm 2023 còn hạn chế so với năm 2022.

