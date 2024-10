Khoảng 3 năm qua, tỉnh Nghệ An ngừng cấp phép mới các dự án xây dựng chung cư trong khu vực nội đô thành phố Vinh. Nguồn cung thiếu hụt, khiến giá các căn hộ liên tục tăng trong 2 năm trở lại đây. Đặc biệt, giá tăng "chóng mặt" trong khoảng 3 tháng qua.

Anh Nguyễn Văn Đức (cư dân chung cư Arita, phường Quán Bàu, TP Vinh) cho biết, trong 3 tháng qua, giá chung cư tăng “chóng mặt” trên toàn thành phố. Giá căn hộ tại đây hồi tháng 5/2024 chỉ mới 23 triệu đồng/m2, nay lên đến 28-29 triệu đồng/m2.

“Trong vòng 3 tháng, giá chung cư tăng vùn vụt. Căn 55m2 mấy tháng trước chỉ hơn 1,2 tỷ đồng, nay hơn 1,5 tỷ đồng. Căn hộ tôi đang ở 63m2 nhưng có người trả giá 1,7 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng chỉ sau mấy tháng. Chưa bao giờ thấy giá chung cư lên nhanh như hiện nay”, anh Đức chia sẻ.

Các căn hộ chung cư ở TP Vinh, Nghệ An đồng loạt tăng giá chỉ trong vài tháng vừa qua. Ảnh: Quốc Huy

Theo anh Đức, giá căn hộ tăng cao do thời gian tới, quy hoạch thành phố Vinh không cấp phép xây dựng chung cư trong khu vực nội thị. Ngoài ra, do xung quanh các chung cư đi kèm nhiều tiện ích khác như hệ thống đường, điện, khu vui chơi...

Anh Thái Khắc Cương, Trưởng Ban quản trị toà D, chung cư Goldencity (xã Nghi Phú), cho biết mấy tháng qua, thị trường chuyển nhượng căn hộ chung cư sôi động. Giá trị căn hộ tăng từ 20 lên đến gần 30 triệu đồng/m2.

“Khoảng 1 năm trước, căn hộ 80m2 chỉ có giá gần 1,5 tỷ đồng, nay lên đến gần 2,3 tỷ đồng. Mặt bằng giá chung cư toàn thành phố Vinh tăng quá nhanh. Các căn hộ muốn bán chỉ cần đưa lên nhóm chung cư là có người đến mua và thậm chí tranh nhau”, anh Cương kể.

Theo anh Cương, giới trẻ sau khi kết hôn thường muốn ở riêng, giải pháp mua căn hộ chung cư đáp ứng nhu cầu nhanh gọn và tiện ích. Trong khi đó, thời gian qua không có thêm dự án chung cư mới nào trong thành phố Vinh.

Khu chung cư Goldencity, xã Nghi Phú, TP Vinh được cho là tăng giá cả tỷ đồng sau 1 năm. Ảnh: Quốc Huy

Theo khảo sát, các căn hộ chung cư cũ hay đang trong giai đoạn xây dựng đều được các sàn giao dịch, nhà đầu tư bất động sản liên tục mua đi và bán lại với giá ngày một cao.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Vinh (Nghệ An), cho biết mấy năm qua trên toàn thành phố không cấp phép mới dự án xây dựng chung cư. Lý do bởi điều kiện hạ tầng xây dựng không đáp ứng khi dân số khu vực này tăng cao. Riêng các dự án cũ đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép trước đó, vẫn đang tiếp tục xây dựng.

Thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An, khan hiếm căn hộ, chung cư tăng giá là tình trạng chung trên toàn quốc. Trên địa bàn thành phố Vinh, nhiều dự án cấp phép trước đó đang được triển khai xây dựng, dự kiến hết năm 2024 sẽ có khoảng 1.000 căn hộ. Hầu hết các căn hộ đã có khách hàng đặt mua.

Giá chung cư cao khiến nhiều người lao động, công nhân có thu nhập thấp và trung bình muốn sở hữu căn hộ ở TP Vinh ngày càng khó khăn.