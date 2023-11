Giáo sư Sheena Iyengar từ Columbia Business School là chuyên gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và nghệ thuật lựa chọn. Được trích dẫn trên nhiều đơn vị báo chí uy tín hàng đầu thế giới như The New York Times, The Wall Street Journal, Fortune và tạp chí Times, BBC, những nghiên cứu của bà đã được đón nhận và áp dụng tại nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Microsoft, Deloitte. Giáo sư David L. Rogers là chuyên gia chuyển đổi số. Ông là tác giả cuốn sách “The Digital Transformation Playbook” (Chiến lược chuyển đổi số) đã được xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở thành một trong những cuốn sách đáng đọc nhất về thực tế triển khai chuyển đổi số.