Ngày 26/8, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa tổ chức hội nghị “Chuyển đổi số - Nâng cao vai trò của VARS trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững”.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho rằng, các hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu hoạt động theo mô hình truyền thống, chưa đáp ứng các yêu cầu của thời đại số.

Do đó, việc áp dụng công nghệ số vào kinh doanh bất động sản nói chung và trong hoạt động môi giới nói riêng là hết sức cần thiết. Đây là xu hướng tất yếu mà trên thế giới đã phát triển từ lâu.

“Những năm gần đây, chuyển đổi số trong kinh doanh bất động sản bắt đầu được đặt ra. Hiện, trong thế giới số, mọi hoạt động kinh doanh đều cần thông tin nhanh, chính xác. Do vậy, công nghệ số nếu được áp dụng sớm cho bất động sản, triển khai nhanh sẽ giúp ích cho các chủ thể tham gia, kể cả nhà đầu tư, môi giới và khách hàng.

Nhà đầu tư cũng có thể phải quan tâm ngược lại các nhu cầu mong muốn của khách hàng, vấn đề đặt ra để có chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, chuyển đổi số trong kinh doanh bất động sản càng sớm, càng nhanh càng tốt. Thông tin chính xác để phục vụ cho hoạt động chung của thị trường”, ông Khởi nói.

Đưa ra các giải pháp về chuyển đổi số, ông Khởi cho biết, cần phải có nền tảng công nghệ thông tin để đáp ứng tất cả các yêu cầu không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, mà trong cả quản lý nhà nước để kết nối, bảo đảm thông tin thông suốt từ cơ chế, chính sách đến các hoạt động kinh doanh, nhu cầu của thị trường.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý nhà, những thông tin của thị trường rất quan trọng, giúp các cơ quan nhà nước hoạch định chính sách đúng hơn.

Ngược lại, các nhà kinh doanh có chính sách sớm, nhanh, chắc chắn sẽ đưa ra các giải pháp hoạt động kinh doanh tốt hơn.

“Giải pháp đầu tiên từ chính các nhà đầu tư bất động sản phải có nền tảng kinh doanh bằng công nghệ số; phải có kết nối giữa các nhà đầu tư với nhau.

Hiệp hội Bất động sản, Hội môi giới, sàn giao dịch bất động sản, công ty môi giới bất động sản và khách hàng cũng cần có kết nối công nghệ số trên một nền tảng để có thông tin cụ thể, chính xác, độ tin cậy tăng lên…”, ông Khởi nói thêm.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Đẩy mạnh số hóa, áp dụng công nghệ mới trong hoạt động nghề nghiệp là một trong các mục tiêu thời gian tới của VARS. Hội đã cho ra đời VARs Connect - hệ sinh thái ứng dụng proptech All in one.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho biết, VARs Connect là "siêu ứng dụng" của ngành bất động sản, ngoài việc phục vụ cho Hội quản trị thông tin trên môi trường số, còn là một người bạn đồng hành tin cậy đối với các sàn giao dịch, môi giới và các hội viên của Hội.

“Ứng dụng tích hợp các nền tảng như: VARs Land, VARs Academy, VARs News và VARs Map… Hầu hết các tiện ích trên ứng dựng đều có chương trình miễn phí cho người sử dụng. VARs Connect mang đến một môi trường trực tuyến cho phép các chuyên gia, môi giới, nhà đầu tư và người tìm mua nhà kết nối, hợp tác”, ông Đính nói.

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành đánh giá, ứng dụng sẽ có ý nghĩa tích cực đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững. “Cá nhân tôi mong muốn VARs Connect sẽ được hoàn thiện ở điểm tương tác giữa các bên liên quan theo thời gian thực và chất chuyên sâu, chuyên nghiệp, minh bạch ngày càng được cải thiện”, ông Thành chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Lâm, CEO DKRA Group cho rằng, với áp dụng hệ sinh thái ứng dụng VARs Connect, Hội sẽ kết nối hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản trên cả nước, là đơn vị bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ khó khăn cho các môi giới, sàn giao dịch trong quá trình hoạt động.