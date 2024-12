Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, năm 2024 có tổng số 81.000 sản phẩm bất động sản, tăng 50% so với năm 2023. Trong đó, tổng số sản phẩm mới, lần đầu ra mắt trên thị trường có 65.376 sản phẩm, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023, nhưng mới chỉ bằng khoảng 7% so với năm 2018. Tổng sản phẩm giao dịch thành công năm 2024 đạt hơn 47.000 giao dịch, tương đương với tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 72%. Lượng giao dịch gấp gần 3 lần so với năm 2023. Riêng quý IV, thị trường ghi nhận hơn 20.000 giao dịch, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, phân khúc căn hộ áp đảo thị phần, chiếm 75% lượng giao dịch toàn thị trường. Trong đó, hơn 50% lượng giao dịch sơ cấp đến từ nhu cầu đầu tư, đầu cơ.