Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Most Iconic Food Places in the World (Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới 2023), nhằm vinh danh các quán ăn, thương hiệu truyền thống phục vụ các món địa phương. Đáng chú ý, món kem Tràng Tiền của Việt Nam xếp hạng thứ 13/100 trong danh sách những địa điểm bán kem trứ danh thế giới, nổi tiếng với hương vị dừa.

Kem Tràng Tiền xếp thứ 13 trong danh sách của Taste Atlas (Nguồn: Taste Atlas)

Những điểm đến này được chọn dựa trên các tiêu chí như: lịch sử lâu đời, uy tín, vị thế mang tính biểu tượng của nhà hàng cũng như các món ăn của nhà hàng đó, cùng với sự đánh giá của thực khách, chuyên gia. Có thể thấy, kem Tràng Tiền không chỉ là biểu tượng của ẩm thực Việt Nam mà đã để lại ấn tượng cho du khách thế giới. Đây là một món ăn được đề xuất phải thử (must-try) khi đến Việt Nam.

Ra đời năm 1958, tên gọi “Tràng Tiền” cũng chính là nơi những que kem “quốc dân” được bán và sản xuất. Các vị kem truyền thống vốn rất nổi tiếng như kem cốm, kem sữa dừa, kem ca cao, đậu xanh… đã quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội nói riêng, cũng như du khách trong, ngoài nước.

“Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới” là bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Taste Atlas Awards, dựa trên sự bình chọn và chấm điểm của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách khắp thế giới. Năm 2023, có hơn 400.000 phiếu bầu và chấm điểm các nền ẩm thực gửi cho sự kiện này.

Món kem “quốc dân” của Việt Nam cũng được nhiều du khách biết tới (Nguồn: Ẩm thực Hà Nội)

Tiêu chí xếp hạng dựa trên tổng điểm của hơn 50 món ăn cùng các sản phẩm ẩm thực địa phương. Taste Atlas kết nối với 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Website nổi tiếng này có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.