“Lật mặt” Tina Dương

Chiều 13/10 Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương, SN 1995, quê Bắc Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ thuê ô tô rồi mang bán cho người khác.

Câu hỏi đặt ra, hàng loạt tố cáo nhắm đến Tina Dương là dân sự hay hình sự? Có ai đạo diễn phía sau những “cú lừa thế kỷ”? Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang mở rộng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Đến nay Tina Dương thừa nhận, có nợ tiền của nhiều người ở khắp các tỉnh, thành, từ Bắc chí Nam.

Ninh Thị Vân Anh bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều 13/10 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Lê Huân

Nhiều nạn nhân, người liên quan đã trưng ra nhiều bằng chứng cho thấy, trong năm qua, Tina Dương đã đóng tròn vai, có những thủ đoạn gian dối tinh vi với họ.

Đơn cử, tố giác của chị Nhã Lê trên mạng xã hội về “cú lừa thế kỷ 17 tỷ đồng” của Tina Dương với gia đình chị. Đến nay, bằng chứng cho thấy, Tina Dương đã đóng vai tiểu thư sang chảnh, toàn siêu xe thuê mướn để tạo vỏ bọc hoàn hảo.

Đám cưới sang chảnh của Tina Dương với em chồng chị Nhã Lê, đến nay bị phanh phui là một màn kịch hoàn hảo. Công ty tổ chức sự kiện đã có tường trình xác nhận, Tina Dương chính là người thuê đơn vị này bố trí một số người trong lễ ăn hỏi và cả 300 quan khách tham dự tiệc cưới tại khách sạn đắt đỏ nhất nhì Hà Nội.

Ngoài ra chiếc xe Roll Royce là Tina Dương mang đến đám cưới để loè là cửa hồi môn, cũng chỉ là xe thuê theo ngày. Ông bố xuất hiện trong đám cưới bị cư dân mạng chỉ ra là diễn viên thuê mướn và ông này cũng cũng đã lên tiếng, đóng vai cho một công ty sự kiện, được trả công với số tiền "đủ xăng xe".

Điều tinh vi là, số tiền đã chiếm đoạt của chồng chị Nhã Lê, Tina Dương khôn khéo khi xác nhận nợ và chuyển trả nhỏ giọt hàng tháng. Chính vì vậy khi ồn ào chuyện “cú lừa thế kỷ” 17 tỷ đồng, Tina Dương “ăn miếng, trả miếng” với chị Nhã Lê khi tuyên bố “em đi tù là chuyện của em, nhưng em khẳng định em không đi tù vì 17 tỷ”.

Về câu chuyện của Kalim, khá ngạc nhiên là ngoài cái tên Tina Dương, sau một thời gian chung sống, anh không hề biết rõ gốc gác, lai lịch cô gái này. Sau khi quyết tâm phanh phui về Tina Dương lừa đảo, anh Kalim đưa ra bằng chứng xác thực về những khoản tiền đã chuyển khoản theo chỉ định của Tina Dương, trong đó có khoản “lương nhân viên NTVA” và số tài khoản đích thực là Ninh Thị Vân Anh.

Một vụ việc mà Vân Anh đã thừa nhận lừa đảo của anh Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Anh Nhựt tố cáo, ban đầu Vân Anh tiếp cận làm quen, thân thiết với anh, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: Dùng lời nói, nhắn tin câu chữ tạo dựng lòng tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho anh rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh đưa ra.

Đến nay, Công an đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… Đến nay qua xác định chủ một số tài khoản nhận tiền, đã lộ rõ bản chất tinh vi của Tina Dương.

Sự nguy hiểm đằng sau drama Tina Dương

Rất nhiều bằng chứng được trưng ra để “lật mặt” Tina Dương - Ninh Thị Vân Anh, đổi lại là thái độ nhởn nhơ thách thức pháp luật.

Sau một thời gian dài xảy ra ồn ào, Tina Dương trên sóng livestream nhưng chỉ phản pháo chung chung, không giải trình vụ việc cụ thể nào bị tố cáo. Về nghi vấn quen là đòi cưới để trục lợi? Tina Dương đáp trả “Chuyện mình lấy ai, cưới ai… là chuyện cá nhân của mình”.

Ninh Thị Vân Anh vừa bị khởi tố tội danh về lạm dụng tín nhiệm. Ảnh: Fb

Hay như chuyện ông bố diễn viên trong đám cưới sang chảnh, Tina Dương thừa nhận bao biện “thật ra khi đó, mình có gọi người ta là bố thì người ta cũng là bố nuôi của mình thôi”.

Sau đó, Tina đã xuất hiện dày hơn trên mạng xã hội, khi thì khoe kinh doanh “cà phê hoàn lương”, lúc thì livetream bán hàng. Tina Dương có lúc mang dáng vẻ ngây thơ, tội nghiệp; nhưng có lúc thì đanh đá, đáp trả.

Những ai theo dõi 'drama' này, sẽ ngạc nhiên, hiếu kỳ khi Tina Dương xuất hiện không hề có chút sợ hãi, vẫn vô tư cười nói, giao lưu như thể hiện mình là một người nổi tiếng.

Tina Dương khoe mình giờ là tâm điểm được các Youtube săn đón, nhiều nhãn hàng mời livestream quảng cáo… và thậm chí tuyên bố, đang lên kế hoạch xuất bản cuốn sách để đời.

Nhiều ý kiến cổ xuý khi Tina Dương xuất hiện trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, Tina Dương có những phát ngôn như bỡn cợt với pháp luật. Cụ thể, có lần livestream, Tina Dương kể, khi bị Công an TP Phan Thiết mời lên làm việc lần thứ 2, cô đã chuẩn bị nhiều quần áo, đồ dùng để đi tù nhưng do công an chưa cho… đi tù. Hay khi kết thúc livestream, Tina nói rõ “thôi tạm biệt mọi người nha! Mình đi ngủ đây, để mai mình còn đi tù..”.

Khi Tina Dương vừa xuất hiện trên livestream, lập tức lượng người theo dõi đông đảo, lên đến hàng chục ngàn người. Rất nhiều ý kiến chỉ trích, bức xúc về sự trơ trẽn, xem thường pháp luật; nhưng kỳ lạ là có nhiều người xem Tina Dương là 'thần tượng', cổ xuý cho lối sống lệnh lạc…

Không ít ý kiến còn 'hăng hái' hơn, đại loại như: tuyên bố ủng hộ Tina Dương khắc phục hậu quả; chúc Tina kiên cường… Thậm chí có những người theo dõi livestream còn tặng vật phẩm có giá trị quy đổi hay gửi quà tặng trực tiếp, chuyển tiền vào tài khoản.

Có thể nói, hiện tượng Tina Dương trong thời gian qua đã gây bức xúc. Càng lo ngại hơn khi có bộ phận người trẻ cổ xuý, thần tượng cô gái này...Biết đâu sẽ học theo, bất chấp để nổi tiếng, hình thành những nhân cách lệch lạc, lối sống méo mó...