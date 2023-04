CMC Cloud giải quyết nỗi lo chi phí Cloud cho SMEs

Tài chính là rào cản lớn của các SMEs khi chuyển đổi hạ tầng sang Cloud. Với quy mô nhân sự và nguồn tài chính hạn chế, khó khăn của SMEs là vừa phải tối ưu chi phí, chuyển đổi hạ tầng nhanh chóng, vừa nâng cao hoạt động vận hành, trải nghiệm khách hàng trên môi trường số. Điều này cũng đúng với doanh nghiệp ngành professional services (dịch vụ chuyên nghiệp) khi chuyển đổi sang hạ tầng số, lựa chọn sử dụng dịch vụ Cloud.

CMC Cloud thế hệ mới mang đến nhiều giải pháp tối ưu chi phí, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả các giải pháp chăm sóc khách hàng thông qua hệ thống phần mềm số.

CMCCloud Pay as You Go - trả phí theo lưu lượng thực tế

Doanh nghiệp cần tài nguyên máy chủ ảo “co giãn” theo nhu cầu thực tế, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu tài chính.

Với mục đích này, CMC Cloud đã tích hợp tính năng CMCCloud AutoScaling được bổ sung vào các VM, sẽ tự động mở rộng/giảm thiểu số lượng tài nguyên máy tính được phân phối cho ứng dụng vào bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống sẽ cân bằng hiệu năng, giảm chi phí phát sinh cho các server trong thời gian không có nhu cầu sử dụng.

CMCCloud AutoScaling giúp người dùng tính chi phí theo giờ dựa trên số tài nguyên sử dụng thực tế, thay vì chi trả toàn bộ tài nguyên (bao gồm cả những tài nguyên không dùng hết). Doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh lưu lượng tài nguyên phù hợp với nhu cầu sử dụng theo các khoảng thời gian khác nhau, giảm thiểu chi phí vận hành.

Ngoài ra, CMC Cloud xây dựng các gói tài nguyên phân sẵn dựa trên nhu cầu thực tế, bao gồm: Small, Medium, Large, Xlarge. Trong đó, Chip CPU lên đến 3.0 GHz hiện đại, hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu trên thị trường.

CMC Cloud sử dụng vCPU đạt 96, RAM tối đa 512GB, bộ nhớ lưu trữ SSD lên tới 40.000 IOPS, băng thông lên đến 500 Mbps, đều thuộc phân khúc cao nhất trên thị trường. Điều này đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu suất hoạt động nhanh chóng của hệ thống máy chủ ảo của doanh nghiệp.

Giám sát chi phí sử dụng qua CMCCloud Realtime Billing

Đánh giá hiệu suất hoạt động trên từng VM là một trong những nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp khi sử dụng Cloud. Đặc biệt với nhóm doanh nghiệp SMEs, tối ưu chi phí trong tất cả các công đoạn vận hành doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu.

Tích hợp bên trong portal của CMC Cloud, CMCCloud Realtime Billing giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi chi phí sử dụng tài nguyên trên mỗi VM nói riêng, các dịch vụ trong CMC Cloud nói chung, theo thời gian sử dụng thực tế của doanh nghiệp.

Kết hợp CMCCloud Monitoring (MaaS), doanh nghiệp sẽ giám sát trực tiếp các tài nguyên triển khai trên CMC Cloud thể hiện theo dạng bảng và biểu đồ; từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung thêm các dịch vụ Cloud phù hợp với nhu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Giám sát tài nguyên máy chủ ảo chặt chẽ, cân đối chi phí sử dụng cloud cho SME

Kết nối 20 máy chủ ảo trong cùng một Cloud Storage

Với Cloud Storage, CMC Cloud mang đến cho người dùng dịch vụ CMCCloud Elastic Volume (EV) có không gian lưu trữ kết nối đồng thời 1 EV, kết nối trực tiếp lên đến 20 VM. Nhờ đó doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí khi thuê riêng từng Storage.

Khi lưu lượng lưu trữ tăng, Volume tự động mở rộng không gian lưu trữ; tự động giảm tải lưu lượng trong Volume khi lưu lượng lưu trữ thấp.

CMCCloud Elastic Volume còn giúp người dùng trả tiền theo thời gian sử dụng thực tế (pay as you go), tiết kiệm chi phí hơn so với chi trả toàn bộ dung lượng mua sẵn theo tháng.

CMC Cloud dựa trên hạ tầng số hàng đầu châu Á

CMC Cloud được đặt trên hệ sinh thái 3 Data Center trung lập đạt tiêu chuẩn Uptime Tier 3, ISO 9001:2001 và ISO 27001. Đặc biệt CMC Telecom là đơn vị tiên phong ở Việt Nam có chứng chỉ ISO 27017 - 27018, tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát bảo mật an toàn thông tin cho dịch vụ điện toán đám mây.

Vận hành hệ thống Cloud của CMC Telecom bao gồm 600 nhân sự, sở hữu các chứng chỉ khác nhau về mảng: Cloud, Scrum, Hệ thống mạng, Data Center…; do các đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ cấp (AWS, Google, Microsoft, VMware…).

Tháng 4, CMC Telecom là đơn vị viễn thông Việt Nam duy nhất giành 2 giải thưởng sáng tạo hàng đầu châu Á của Asean Telecom Awards về dịch vụ.

Tân Thuận Data Center (CMC Telecom) - "Trung tâm dữ liệu an toàn hàng đầu Việt Nam 2022”

Thúy Ngà