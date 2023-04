Sáng 14/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm.

Cập nhật thông tin trước cổ đông, Tổng Giám đốc Eximbank, ông Trần Tấn Lộc cho biết, lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của nhà băng đạt trên 900 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Eximbank có cơ sở đặt kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023 tăng gần 35% so với năm trước. “Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.000 tỷ đồng đã được tính toán kỹ, chúng tôi đã dự đoán tình hình kinh tế khó khăn và có phương án thực hiện”, ông nói.

Trước đó, năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 207,7% so với thực hiện năm 2021. Năm ngoái, ngân hàng giảm danh mục đầu tư trái phiếu, ưu tiên vốn cho vay phục vụ tiêu dùng thiết yếu, sản xuất kinh doanh. Điều này đã giúp ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần an toàn thanh khoản. Cơ cấu danh mục cho vay tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa; khách hàng cá nhân; cho vay nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông Eximbank sáng 14/4. (Ảnh: Trần Chung)

Tại đại hội, một vấn đề đáng chú ý được cổ đông Nguyễn Văn Đô đặt ra là kế hoạch xây dựng trụ sở Eximbank tại địa chỉ số 7, đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1).

Đây là khu "đất vàng", có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM với diện tích hơn 3.500 m2. Ông Đô cho rằng, quyết định đập bỏ trụ sở cũ ở Lê Thị Hồng Gấm của lãnh đạo Eximbank ngày trước là rất đáng tiếc. Đập xong thì khu đất lại bị bỏ không, không tiến hành xây dựng mới từ năm 2012 đến nay.

Trong khi đó, ngân hàng tốn 31 tỷ đồng mỗi năm để đi thuê trụ sở làm việc hiện tại (72 Lê Thánh Tôn, quận 1).

“Cổ đông chúng tôi yêu cầu HĐQT tính phương án xây dựng trụ sở đủ dùng, thay vì hơn 40 tầng như ý định trước đây. Trụ sở chỉ cần đáp ứng công năng, 1 năm đã có thể xây xong, không làm sớm sẽ gây thêm thiệt hại”, ông Đô phát biểu.

Trả lời ý kiến của cổ đông, bà Lương Thị Cẩm Tú, Chủ tịch HĐQT Eximbank cho hay, kế hoạch xây dựng trụ sở Eximbank tại số 7, đường Lê Thị Hồng Gấm đã có nhưng đang vướng các vấn đề pháp lý, giấy phép. Nhiều cơ quan, bộ, ngành đã họp, thảo luận; quy hoạch vẫn còn phải chờ lãnh đạo TP.HCM thông qua.

Đồng thời, trụ sở mới của Eximbank phải thiết kế lại mô hình cho phù hợp với công năng của tòa nhà. Mô hình trước đây, gồm có trụ sở, văn phòng, khách sạn, căn hộ nhưng không đúng quy định. Do đó, cần cập nhật lại thiết kế cho đúng công năng, trụ sở Eximbank chỉ phục vụ các hoạt động liên quan tới ngân hàng, làm văn phòng.

Theo bà Tú, HĐQT Eximbank thấy được sự hao phí khi có đất làm trụ sở mà không sử dụng. Tuy nhiên, ngân hàng không thể tự ý xây dựng khi chưa đầy đủ giấy phép. Thời gian tới, HĐQT ngân hàng sẽ triển khai vấn đề này quyết liệt hơn, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Cũng tại đại hội, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng vào ngày 5/4, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Đồng thời, Đại hội cũng bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Bà Doãn Hồ Lan là ứng viên được bầu bổ sung với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.