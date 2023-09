Thành phố du lịch trên mây - Cao nguyên Genting, Malaysia

Cao nguyên Genting là thành phố nghỉ dưỡng trên đỉnh Ulu Kali, thuộc dãy núi Titiwangsa, miền Trung bán đảo Malaysia. Nơi đây cách cách thủ đô Kuala Lumpur chừng 60km.

Genting nằm ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển, và được mệnh danh là “thành phố trên mây”. Sương mù có thể xà xuống, bao phủ cao nguyên bất cứ lúc nào rồi sớm tan biến sau đó.

Theo cơ quan khí tượng thuỷ văn, cao nguyên Genting có nhiệt độ trung bình quanh mức 22 độ C vào ban ngày, khoảng 12 độ C vào ban đêm. Có thể nói, đây là mức nhiệt tương đồng với TP.Đà Lạt của Việt Nam.

Nhưng, tới Genting, du khách không chỉ được hít thở không khí mát lạnh, mà còn trải nghiệm một tổ hợp thành phố du lịch đúng nghĩa giữa mây ngàn. Ở đây có công viên giải trí mạo hiểm, sân golf, casino, phố ẩm thực, outlet mua sắm cho tín đồ hàng hiệu…

Dưới đây là một số gợi ý cho du khách khi tới với điểm du lịch trứ danh này của Malaysia.

Đền Chin Swee Caves

Ngôi đền nằm ở vị trí ngắm phong cảnh đẹp nhất cao nguyên Genting. Quần thể Chin Swee Caves có diện tích tới 113.000 m2, cách Resorts World Genting khoảng 5–10 phút lái xe.

Theo giới thiệu, do địa hình dốc và nhiều đá nên quá trình thi công toàn bộ khu vực đền rất khó khăn, nguy hiểm. Thậm chí, không thể sử dụng máy móc hiện đại cho việc đóng cọc. Do vậy, lao động thủ công đã trực tiếp xây dựng và mất 18 năm để hoàn thành công trình đền. Chin Swee Caves chính thức mở cửa đón khách vào tháng 3/1994.

Ngay sau cổng chính đền là toà bảo tháp chín tầng được trang trí bằng nhiều bức tượng nhỏ của Đức Phật. Trong bảo tháp là 10.000 “đèn ước nguyện”. Khuôn viên đền có tượng Đức Phật, tượng Quan Âm Bồ Tát với kích thước khổng lồ, tượng 18 vị La Hán, cổng trời ngắm mây, nhà hàng chay…

Hàng năm, ngôi đền thu hút lượng lớn du khách châu Á từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc…

Một góc của Đền Chin Swee Caves với tượng Quan Âm

Awana Skyway

Awana Skyway là hệ thống cáp treo hiện đại nằm trên đỉnh cao nguyên Genting. Nếu đi dọc tuyến cáp dài 2,8 km, du khách sẽ được ngắm toàn cảnh rừng nhiệt đới 130 triệu năm tuổi giữa màn sương cao nguyên. Hệ thống cáp treo này được ví như “xe bus trên không” của toàn bộ tổ hợp du lịch, tuần suất cáp chạy dày đặc.

Hiện, cáp treo đang kết nối 3 nhà ga là Awana - Chin Swee Caves – SkyAvenue. Cáp treo gồm 2 loại buồng cho du khách có thể lựa chọn là buồng tiêu chuẩn với sức chứa 10 người và buồng sàn kính với sức chứa 6 người.

Tuyến cáp treo Awana Skyway đưa khách du lịch xuyên qua biển mây

Genting Sky Worlds Theme Park

Đây là công viên ngoài trời đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong việc thu hút hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm đến với cao nguyên Genting.

Có quá nhiều trò chơi cho du khách có thể lựa chọn tại đây. Từ hoạt động cho trẻ nhỏ trải nghiệm cho tới những trò chơi không dành cho người yếu tim như tàu lượn siêu tốc trên cao, trượt nước tốc độ cao hay phi thuyền lộn nhào trên không… Du khách có thể tham gia tới vài chục trò chơi khác nhau.

Nếu đói, ngay cạnh khu vui chơi là dãy nhà hàng, quán ăn với nhiều phong vị ẩm thực khác nhau cho thực khách lựa chọn.

Tối đến, khách du lịch có thể đến quảng trường trung tâm để thưởng thức các buổi hòa nhạc, vũ kịch ngoài trời.

Tổ hợp trò chơi ở khu vực ngoài trời trên đỉnh cao nguyên Genting

Skytropolis Indoor Theme Park

Nếu như thời tiết có thể ảnh hưởng tới hoạt động vui chơi ngoài trời thì Skytropolis không gặp bất kỳ trở ngại nào với vấn đề trên. Toàn bộ công viên này được thiết kế trong nhà với diện tích lớn.

Skytropolis là công viên giải trí trong nhà giành được danh hiệu “Công viên giải trí trong nhà đầu tiên trên thế giới là điểm dừng chân cho những người đam mê phiêu lưu ở mọi lứa tuổi”.

Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh, Skytropolis còn nổi tiếng khi ứng dụng thực tế ảo cho du khách trải nghiệm nhảy dù, tham gia vào cuộc chiến robot trong Transformers...

Ngay cạnh đó là khu bảo tàng tương tác kỳ quái, “The Ripley’s Believe It or Not Museum”. Đây chắc chắn là điểm đến trong nhà không thể bỏ qua, nơi lưu giữ một số đồ sưu tập, tác phẩm nghệ thuật, đồ tạo tác kỳ lạ trên thế giới.

Ngoài mô hình cử động của các loài khủng long cổ đại, trải nghiệm bị rượt đuổi trong căn nhà zombie sẽ khiến du khách yếu bóng vía phải tái mặt khi tham gia.

Không quá khi nói rằng, nếu bị cuốn vào các trò chơi, hoạt động trong không gian tại đây, du khách rất dễ mất đi khái niệm về thời gian thực.

Ứng dụng thực tế ảo vào trò chơi cảm giác mạnh khiến du khách "phát hoảng"

Genting Highlands Premium Outlets

Còn nếu đã mệt và chán chơi, du khách thường sẽ đến Genting Highlands Premium Outlets. Mở cửa từ 10h-22h hàng ngày, nơi đây, được mệnh danh là trung tâm mua sắm cao cấp trên đỉnh đồi đầu tiên trên thế giới.

Ước tính, có khoảng 150 thương hiệu cao cấp tập trung tại đây với mức bán giảm giá hàng ngày từ 25-65%/sản phẩm. Đây là nơi “nướng tiền” đúng nghĩa cho các tín đồ hàng hiệu.

Có thể kể đến một số thương hiệu đình đám tại trung tâm mua sắm như Michael Kors, Hugo Boss, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Calvin Klein và Polo Ralph Lauren, Adidas, Nike, Puma…

Do nằm cạnh trạm cáp treo Awana Skyway nên việc di chuyển để mua sắm của du khách rất thuận lợi trong quá trình đi lên đỉnh cao nguyên.

Khu outlets mua sắm trên đỉnh cao nguyên

7 resort trên cao nguyên

Về địa điểm lưu trú trong quá trình trải nghiệm tổ hợp thành phố du lịch ngàn mây, du khách có 7 khách sạn từ 3-5 sao phù hợp cho các nhu cầu khác nhau.

Chân cao nguyên Genting là Resorts World Awana với sân golf, quán bar hay bể bơi ngoài trời… Lên tới đỉnh cao nguyên là 6 tổ hợp khách sạn gồm Crockfords, Highlands Hotel, Genting Grand, First World Hotel, Resort Hotel và Genting SkyWorlds Hotel.

Các khách sạn lưu trú nằm quanh khu thương mại, giải trí SkyAvenue. Đây là tổ hợp trung tâm thương mại có vị trí cao nhất Malaysia, nơi đây còn có sân khấu lớn trong nhà, chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế.

Bên trong một căn phòng khách sạn tại Genting

Nguồn ảnh: (RWG)

Khách du lịch Việt Nam có thể dễ dàng tới Kuala Lumpur bằng các đường bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, có 7 tuyến bus đi cao nguyên Genting. Chuyến xuất phát sớm nhất lúc 12h và chuyến cuối cùng là 17h45. Giá vé từ 35 RM (tương đương 175.000 đồng).