Cô giáo qua đời vì ung thư não do sử dụng nguồn nước ở trường?

Khuôn viên Học viện Kỹ năng ở thị trấn Coatbridge được xây dựng trên bãi rác cũ do công ty Gartsherrie Ironworks sử dụng để xử lý chất thải công nghiệp, bao gồm chì và asen, từ năm 1945 đến 1972. Các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo rằng khu đất an toàn trước khi xây dựng trường vào năm 2012, bao gồm cả việc đưa đất mới vào. Mặc dù kết luận địa điểm này là an toàn, nhưng báo cáo năm 2019 đã nhấn mạnh ngoại vi khuôn viên trường có nồng độ cao của chất hóa học bị cấm biphenyls polychlorin.